Még mindig szökésben lehet egy olyan felfegyverkezett migránsbanda, amelyik részt vett a szombat hajnali lövöldözésben, a rendőrség folyamatosan, golyóállómellényben fésüli át az erdőt. Az M1 tudósítója arról számolt be, hogy a feltételezések szerint az afgán és a pakisztáni migránsbanda azért támadt egymásra, mert át akarják venni egymástól azt a területet, amit az embercsempészek uralnak. A csendőrség kutyákkal is keresi az erdőben bujkáló migránsokat, de lassan folyik a terep átvizsgálása. A sérülteket közben folyamatosan ellátják, és a szabadkai kórházba szállítják. Az akció feltételezhetően egész nap eltart majd, közben a helyszínre utazott Aleksandar Vulin, szerb belügyminiszter is.

A szabadkai A Pannon RTV információi szerint a migránsok a rendőrökre is tüzet nyitottak. Az erdő és a környék továbbra is le van zárva, és tűzparancs van érvényben, amennyiben a migránsok a rendőrökre lőnének, a hatóságok viszonozhatják a tüzet.

Egy 16 éves lány is súlyosan sérült

A Blic szerb hírportálnak nyilatkozva egy helyi lakos azt mondta, afgán és pakisztáni migránscsoportok csaptak össze – írja az Origo.

Információk szerint a migránsok késekkel és fegyverekkel is támadtak egymásra a magyar határ közeli erőben. A helyiek hajnalban riasztották a rendőrséget, akik a fegyverropogásra lettek figyelmesek. A legfrissebb információk szerint több súlyos sérültet is kórházba szállítottak,

egy 16 éves lány életveszélyes állapotban van, egy ember meghalt.

A helyiek beszámolói szerint a mentők folyamatosan szállítják a sérülteket, Makova Sedmica települést – amelynek a közelében történt a lövöldözés – a rendőrség lezárta, nem lehet sem elhagyni, sem belépni a területére.

A szabadkai rendőrségre éjjel háromkor érkezett bejelentés, hogy a szerb–magyar határ mellett fekvő erdőből fegyverropogás hallatszik. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a rendőrség különleges egységei, amelyek golyóálló mellényben közelítették meg a helyszínt – írja a Magyar Nemzet.

Az erdőt és az arra vezető utakat lezárták.

A helyiek beszámolói szerint a mentők folyamatosan szállítják a sérülteket, legalább egy halottja van az összecsapásnak.

Szerbiában jelenleg körülbelül hatezer illegális bevándorló tartózkodik. Az Afrikából és a Közel-Keletről érkező migránsok célja nem a nyugat-balkáni ország, hanem az Európai Unió, főként Németország, ám a magyar határzár miatt sokan hosszabb időre Szerbiában rekednek.

Beszámolók szerint az utóbbi időben nőtt a nyomás a szerb–magyar határszakaszon, és arra is volt példa, hogy a migránsok megdobálták a határőröket, így az sem zárható ki, hogy a most használt fegyvereket eredetileg nem egymás, hanem a határt védők ellen akarták használni.

Kocsis Máté: itt az ideje a határvadász testületnek

Kocsis Máté azt írta a közösségi oldalán, hogy egyre durvul a helyzet a déli határnál: két migránscsoport fegyverekkel lőtte egymást hajnalban Szabadkánál, a hírek szerint halálos áldozatok is vannak.

Kiemelte: csak idén 100 ezernél többen próbáltak illegálisan Magyarországra lépni válogatott módszerekkel, hol alagutakon, hol létrán, hol kövekkel, hol fegyverrel.

„A katonák és a rendőrök állják a sarat, de a háború miatt nagy szükség lenne a munkájukra az ukrán határnál is. Itt az ideje, hogy felálljon egy önálló határvadász testület, ami kizárólag a határvédelemmel foglalkozik! Magyarország biztonságából nem engedhetünk!” – fogalmazott Kocsis Máté.

Körözött terrorista is lehetett a lövöldözők között

A V4NA nemzetközi hírügynökség arról ír, hogy nagy a nyugtalanság a szerbiai városban a reggeli, migránsok közötti véres leszámolás után. Az észak-bácskai körzetvezető ígéretet tett, hogy többé nem lesz lövöldözés az erdőben, de ennek ellenére a helyiek is attól tartanak, hogy már nem élhetnek biztonságban saját otthonaikban.

Soha többé nem fordulhat elő a szombati leszámoláshoz hasonló eset Szabadkán. Ezt mondta a helyszínen az Észak-Bácskai körzetvezető, aki arra kérte a szabadkaiakat, hogy maradjanak nyugodtak és őrizzék meg a hidegvérüket. Hangsúlyozta: a rendőrség végzi a munkáját, megőrzi a város békéjét.

A körzetvezető azt is bejelentette, hogy gyakorlatilag befejeződött az erdő átvizsgálása és ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy soha többé nem lesz ilyen lövöldözés.

Napközben egyes információk arról szóltak, hogy több halott is lehet a lezárt erdőben. Újságírói kérdésre válaszolva Šoralov aláhúzta: téves állításokról van szó, a hivatalos álláspont az, amelyet a kórház igazgatója közölt. Eszerint 1 halott és 7 sérült van.

További nem hivatalos információk szerint a szerb csendőrség egy körözött terroristát is őrizetbe vett a makkhetesi erdőben a migránsok között. Ezt azonban eddig hivatalosan nem erősítették meg.

A lövöldözés hivatalosan egyetlen áldozata egy 20 és 30 év közötti férfi, akinek sem személyazonosságát sem származási országát nem tudták megállapítani. A férfit megpróbálták újraéleszteni, de már nem tudtak segíteni rajta.

Megfeszített tempóban dolgoztak a mentősök és az orvosok

Egész nap mentőautók szirénázásától volt hangos az erdőből kivezető Majsai út. Az orvosi csapatok egymást váltva, teljes kapacitással működve szállították a sérülteket a közkórházba. Az első sebesülteket a reggeli órákban vették fel. Többeknél is műtétre volt szükség.

Az egészségügyi intézmény igazgatója, Dr. Saša Dželebžić a sajtónak részletesen is beszámolt a sérültek állapotáról. Elmondta, mindannyian lőtt sérüléseket szenvedtek, bemeneti és kimeneti sebeket kellett ellátni, valamint több belső szervi sérülést is.

A legsúlyosabb állapotban most egy 2006-os születésű, vagyis mindössze 16 éves lány van, P.M., aki iráni származású. Elsőként szállították be a kórházba, reggel 6 óra 20 perckor. Medencetájon szenvedett lőtt sérülést, a belső szervei is károsodtak. Az orvosok azonnal megműtötték, állapota azonban továbbra is válságos.

A következő sérültet, a 2001-es születésű férfit, F.M.-et egy órával később, 7 óra 20-kor szállították be – szintén hastájon kapta a lövést. Állapota súlyos. 8 óra 9 perckor érkezett a következő sérült, az 1990-es születésű H.M., aki afganisztáni származású, és szintén súlyos hasi sérülést szenvedett. A következő órákban még több olyan migránst is beszállítottak, akik személyazonosságáról nincsenek információk, vagy csak részleges adatokat tudni. A kórház igazgatója azonban megerősítette, hogy a sérültek között nincs rendőr és civil sem.

Dr. Saša Dželebžić arról is beszélt, hogy a kórház és a mentőszolgálat teljes munkáját át kellett szervezni, ugyanis az erdőben történő események mellett a lakosság szükségleteit is el kellett látni, így például egy szívrohamhoz is riasztották őket – a pácienst sikerült időben ellátni. Az intézményvezető egyúttal kiemelte az orvosok és mentősök emberfeletti munkáját, és hogy a váratlan körülmények között is professzionálisan teljesítettek.

A helyiek rettegnek, a gyerekeiket nem szívesen engedik az utcára. Pedig a migránsok útvonalán található Szabadka egyik legnagyobb iskolája, az erdő szélén pedig – ahol a mostani lövöldözés történt – óvoda is működik.

“Testvéreim, mikor fogunk megszabadulni ezektől a szemétládáktól és kirúgni őket az országból? Remélem, a szabadkai rendőrség ezek után meggondolja magát, és megfelelően fog dolgozni!”

Ilyen és, ehhez hasonló kommentárok jelentek meg a helyi szerb oldalakon a szombat reggeli események után. A szerbeknek elegük van a százszámra a városba érkező bevándorlókból. Elkeseredettségükben a rendőröket hibáztatják, amiért nem érzik magukat biztonságban.

“A rendőrségnek golyóálló mellényben kell bemennie az erdőbe? A francba is, mit vártunk? A város tele van migránsokkal. Ki a bűnös? Ki fog erre válaszolni a nép előtt?”

