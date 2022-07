A hétvégén a 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban lakók kérdéseire válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök Tusnádfürdőn, amelyet a Miniszterelnöki Kabinetiroda tett közzé – írja a Magyar Nemzet.

Az elsivatagosodással kapcsolatos kérdésre Orbán Viktor úgy fogalmazott: Magyarországnak egy fantasztikus, a világon egyedülálló génbankja van, és folyamatosan tudunk nemesíteni és fejleszteni a változó hőmérséklethez, illetve időjáráshoz alkalmazkodó vetőmagokat. Kiemelte:

Van egy feladat, amit nem oldottunk meg, most már a Jóisten tudja csak, hány éve, a mi kormányunkat is terheli tizenkét év felelősség, hogy Magyarországra több víz jön be, mint amennyi kimegy. Ezt mindig elmondjuk, és utána az intézkedéseink meg vagy elmaradnak, vagy nem elég hatásosak. Itt nyilvánvalóan változtatnunk kell.

Arra a kérdésre, miszerint mikor lesz vége a háborúnak, a miniszterelnök szerint akkor, ha az amerikaiak meg az oroszok megegyeznek. A finn–svéd NATO-tagságot ratifikálással kapcsolatban hangsúlyozta: most még vizsgálják a törökök aggályait, ősszel tárgyalja majd a parlament ezt a ratifikálandó szerződést. A miniszterelnök a Volvo beruházásáról feltett kérdésre kifejtette: A Volvót a kínaiak megvették a svédektől. Mint mondta, ezt már kevesen tudják, de a kínai térfoglalás leginkább úgy történik, hogy megveszik a gyárakat. –Egy beruházást terveztek, a szlovákokkal futottunk végül versenyt, minden beruházásért meg kell harcolni. Tehát ez egy nagyon nagy csata. Szijjártó Péter, akiről nem hiszem, hogy azt mondhatnánk, hogy meg szokott ijedni a saját árnyékától, ő szokott hadakozni ezekben az ügyekben, és csapásokat adunk, csapásokat kapunk, van, amikor mi nyerünk, van, amikor más – hangsúlyozta Orbán Viktor. Hozzátette: A Volvo-ügyben úgy látja, hogy a szlovákok talán már nyertek is. – Ezzel szemben, mondjuk, a Mercedes gyárat tegnap bejelentettük, ott meg mi nyertünk – emelte ki a miniszterelnök.

Arra a kérdésre, miszerint van-e bármilyen tervük a magyar ellenzékkel, Orbán Viktor kifejtette: remek ötletek vannak, amiket most nem mondana el, mert minden jó valamire, de – mint mondta – ha komolyan beszélünk erről a dologról, akkor sok reményt ehhez nem érdemes fűznünk.

Ugyanis a magyar ellenzéket vagy a magyar baloldalt meg a nemzeti oldalt nem az választja el, hogy a magyarság előtt álló kérdésekre egyikünk vagy másikunk ad-e jobb választ, és ezek a válaszok nem esnek egybe, vitatkozunk. Boldogabb sorsú országokban ez így van. Az a baj, hogy másképp képzeljük el az életet, és nemcsak a politikát, hanem másképp képzeljük el a magyar életet

– emelte ki a miniszterelnök.

Mint hangsúlyozta: „Amikor életről meg szabadságról gondolkodunk, akkor mi egy életfát látunk magunk előtt. Az életfának az a lényege, hogy a gyökérzete tükrözi a lombozatát. És hogyha a gyökérzete kisebb lesz, mint a lombozata, a fa elpusztul, kidől. És ezért nemcsak a lombozatával foglalkozunk, hanem foglalkozunk a gyökérzetével is. Ez a kultúra, a nyelv, a gyerek, ezek a dolgok vannak ott.” Ugyanakkor szerinte a baloldalnak nem ilyen képe van a szabad magyar életről, ők kifejezetten azon dolgoznak, hogy elvágják a gyökérzet életet adó ágait. Mint kifejtette:

Ezért nagyon vigyázni kell a magyar baloldallal, mert ha kormányra kerülnek, akkor megvalósítják azokat az elképzeléseket, ami a gender, a bevándorlás, az államosítás; számos olyan dolgot fognak megvalósítani, amelyek nem növeszteni és erősíteni fogják ezt a magyar életfát, a határon túli magyarokról való lemondást, az például egy gyökérzetritkítás, sorolhatnám ezeket tovább.

– Egyetlen feladatunk van a magyar baloldallal szemben, és az egyben kötelességünk is: ellenzékben kell őket tartani, ameddig csak lehet – emelte ki a miniszterelnök.

Gyerekvállalás kérdésében Orbán Viktor kiemelte a nemzeti megmaradás hét törvénye közül azt, amely szerint „minden magyar gyermek újabb őrhely”

Kiemelte a miniszterelnök azt is, hogy Kárpátalja ügyében hosszú fejtegetések helyett csak annyit mondana, hogy rendben leszünk.

Ami a Felvidéket illeti, azt tudom mondani, hogy össze kellene fogni

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Hozzátette:

miután bonyolult idők jönnek, amit talán a szavaimból is kiérezhettek, most bajtársiasságra van szükség, most összefogásra van szükség, most egységre van szükség,

és – mint mondta – nem kell mindenkinek katonának lennie, elég, ha mindenki katonaként gondolkodik.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök előadást tart a 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban az erdélyi Tusnádfürdőn 2022. július 23-án. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher