Az olaj Európába való továbbítását az Ukrtransznafta ukrán állami vállalat állította le, még augusztus 4-én reggel a Barátság kőolajvezeték déli szakaszán keresztül – írja két, a csővezeték üzemeltetésére rálátó forrás alapján a Reuters, amelyet a vg.hu idéz összeállításában. A hírt a Transznyefty a hírügynökségnek megerősítette, a leállítást pedig azzal indokolta, hogy az orosz fél nem tudott fizetni a tranzitért az uniós szankciók értelmében.

A Ria Novosti arról ír, hogy egy ukrán szakaszon az oroszoknak kellene tranzitdíjat fizetniük, de ezt a szankciók miatt nem tudták teljesíteni.

Az Origo információi szerint a Mol felajánlotta, hogy kifizetik helyettük a tranzitdíjat, de nem kaptak választ az ukránoktól, így akadályozva meg az olajvezeték működését.

A hírportál úgy tudja, az oroszok Brüsszelhez fordulnak, hogy megoldódjon a helyzet és működhessen a kőolajszállítás.

A lényeg mindenesetre az, hogy az ukránok miatt leállt a Barátság kőolajvezeték – fogalmaz az Origo.

A hírre hevesen reagált a Mol árfolyama, kora délután 4 százalékkal zuhant, de a forint is látványosan gyengülni kezdett mind az euróval, mind a dollárral szemben.

A Mol közleményt adott ki a kialakult helyzetről: eszerint a

Barátság vezetéken néhány napja szünetel a kőolajszállítás, mert tudomásunk szerint technikai problémák merültek fel a banki oldalon az orosz félt érintő tranzitdíj kifizetése kapcsán. Bár a Molnak több hétre elegendő tartaléka van, folyamatosan dolgozik a megoldáson, és egyeztetést kezdeményezett a díjkötelezettség átvállalásáról is.

Az olajszállítás eközben folytatódik Fehéroroszországon keresztül Lengyelország és Németország irányába – idézte a vg.hu Igor Demin szóvivőt, a Transznyefty elnökének tanácsadóját. A Transznyefty állítása szerint már július 22-én elutalta az augusztusi tranzitdíjat az orosz olaj Ukrajnán keresztüli szállítására, az orosz bankokat sújtó szankciók miatt a tranzakció sikertelen volt, a pénz pedig július 28-án visszakerült a számlájukra.

A probléma megoldására a Transznyefty fellebbezést küldött a felhatalmazott banknak azért, hogy az további információkat küldjön az európai szabályozónak. Az a cél, hogy hogy engedélyt kapjanak az Ukrtransznaftával kötött megállapodás alapján elszámolások lefolytatására, alternatív pénzátutalási lehetőségek kidolgozására.

A vg.hu szerint feltehető, hogy a Mol számára abból a szempontból kisebb a szállítás leállításának következménye, hogy éppen zajlik a százhalombattai Dunai Finomító (Dufi) karbantartása, emiatt a létesítménynek nincs vagy az átlagosnál kisebb a nyersolajigénye. Ugyanakkor ez az időszak alkalmas lenne a készletei feltöltésére, ez most szünetel, ráadásul nem tudni, meddig. Ha nem indul be időben a Barátság vezeték, üzemanyag-ellátási problémával, végső esetben üzemanyaghiánnyal is kell számolni.

Ha hamar rendeződik a helyzet, nincs gond

Akkor lehet komoly baj, ha nem csak néhány napig tart a mostani elszámolási probléma, és esetleg tartósan is lekapcsolják a Barátság olajvezeték déli ágát – válaszolt a VG-nek Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázpiaci piaci elemzője. Pár hétnyi készlet ugyan van az olajfinomítóknál, de miután ez elfogy, majd a 90 napnyi stratégiai készlet is, akkor valahonnan máshonnan kell olajat szerezni, ami nem olyan egyszerű. Miközben ugyanis a Mol százhalombattai finomítója 70 százalékban függ az orosz olajtól, a szlovákiai már 100 százalékban, és bár a rijekai semennyire, onnan olajterméket nemigen lehet hozni, inkább nyersolajat. Olajterméket (dízelt és benzint) ehelyett Trieszt felől lehet importálni, de ezt megnehezítheti a vasúti szállítókapacitások szűkössége, hiszen – mivel három finomító áll a térségben –, minden ország egyébként is igyekszik alternatív forrásból üzemanyaghoz jutni. A Mol azért is támaszkodhat az omisalji nyersolajra – magyarázta Pletser Tamás –, mert 2010 táján elindított egy olyan projektet, amellyel 30 százalékban képessé teszi a százhalombattai finomítót az orosztól eltérő minőségű olaj feldolgozására. Ám itt még hátravannak beruházások, amelyeken talán most gyorsít a társaság. Ezek ugyanis a Mol legutóbbi közlése szerint kettő-négy évig tartanak, és 500-700 millió euróba kerülnek. Három nagy projektről van szó: az Adria kőolajvezeték bővítéséről, egy keverőüzem kialakításáról a Dufiban, végül egy-egy pozsonyi, illetve százhalombattai tárolókapacitás kialakításáról.

A minisztérium szerint a hazai ellátás több hétre biztosított A Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) közlése szerint a hazai ellátás több hétre biztosított. A Palkovics László vezette tárca az Atv.hu munkatársának érdeklődésére úgy fogalmazott: „A Barátság kőolajvezeték leállását tudomásunk szerint technikai jellegű probléma okozza. A helyzet megnyugtató rendezése, a szállítások mielőbbi újraindítása érdekében a magyar fél is igyekszik közbenjárni.”

Már tavasszal fenyegetett Ukrajna az olajvezetékkel

Olena Zerkalt, az ukrán energiaügyi miniszter tanácsadóját, korábbi külügyminiszter-helyettest idézte az Ukrinform, aki egy májusi ülésen azt mondta: Magyarországnak egyre „nő az étvágya” az uniós pénzek iránt, ezen felül pedig bármit követelhetnek az Európai Uniótól, utalva az orosz olaj embargóját érintő magyar vétóra. Zerkal ugyanakkor úgy fogalmazott:

Ez sajnálatos, mivel Ukrajnának van egy erős ütőkártyája: a Barátság kőolajvezeték. Akár valami történhet is ezzel a vezetékkel...

Az eredeti cikk IDE kattintva olvasható.

Borítókép: A Barátság I. kőolajvezeték a szlovák Transpetrol kőolajszállító vállalat kistompai átemelő állomásánál 2015. február 9-én. Fotó: MTI/Komka Péter