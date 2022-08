Cikkünk frissül!

Magyarország segít

Magyarország területére 2022. augusztus 24-én 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 7482 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 8588 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 332 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes.

Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

Az ukrajnai háború elől 2022. augusztus 24-én 266 ember, köztük 81 gyermek érkezett Budapestre vonattal.

A rendőrök továbbra is segítik a háború elől menekülőket.

Boris Johnson váratlanul Kijevbe látogatott

Boris Johnson brit miniszterelnök előzetes bejelentés nélkül szerdán, Ukrajna függetlenségének napján ismét Kijevbe látogatott - hozta nyilvánosságra a Jevropejszka Pravda.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (k, jobbról) és Boris Johnson brit miniszterelnök (k, balról) Kijev belvárosában 2022. augusztus 24-én.

Fotós: Roman Pilipej / Forrás: MTI/EPA

Johnson már harmadjára látogatott el az ukrán fővárosba az Oroszország által elindított háború február 24-i kezdete óta. "Mindannyiunk számára fontos az, ami most Ukrajnában történik. Ezért vagyok ma Kijevben. Ezért támogatja az Egyesült Királyság továbbra is ukrán barátainkat. Hiszem, hogy Ukrajna meg tudja nyerni és meg is fogja nyerni ezt a háborút" - írta a brit miniszterelnök a Twitteren.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök örömmel üdvözölte Johnsont a függetlenség napján Kijevben. "Boris, köszönjük hazánk megalkuvás nélküli támogatását a teljes körű orosz agresszió első napjaitól, Ukrajna érdekeinek kitartó védelmét a nemzetközi porondon! Szerencsés államunk, hogy ilyen barátja van" - írta az államfő a közösségi oldalakon.

WHO: 98 halottja volt az egészségügyi intézmények elleni támadásoknak a háború kezdete óta

A hábporú kezdete óta legkevesebb 98 ember halt meg egészségügyi intézményekhez köthető 473 támadás során - közölte szerdán Jarno Habicht, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) helyi képviselője egy dnyiprói bunkerből nyilatkozva.

A WHO adatai szerint az incidensek során legalább 134 ember sebesült meg. Habicht a nemzetközi jog megsértéséről beszélt.

Hans Kluge, a szervezet európai regionális igazgatója elfogadhatatlannak nevezte az egészségügyi létesítmények elleni támadásokat.

Az összesen 473 regisztrált támadásból 399 ért közvetlenül egészségügyi intézményt,

139 esetben raktárat, 69 esetben pedig járművet, a többi között mentőautókat ért találat. Ötvennyolc alkalommal ért támadás egészségügyi dolgozókat és huszonnégy alkalommal pácienseket.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója közölte, hogy az ukrán egészségügyi ellátórendszer bár komoly csapást szenvedett el már, még nem omlott össze. Mint mondta, az intézményeknek sikerült a szükséges helyen és időben ellátniuk az embereket. Mindemellett felhívta a figyelmet arra, hogy a világ egyetlen egészségügyi ellátórendszere sem képes háborús körülmények között a lakosságot megfelelően ellátni. A WHO ezért ismételten felszólította Oroszországot, hogy vessen véget a háborúnak.

Rakétatámadás ért egy ukrán vasútállomást, legalább 22 ember meghalt

Az orosz hadsereg csapást mért a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében lévő csaplinei vasútállomásra, az eddigi információk szerint

legalább 22-en meghaltak, és mintegy ötvenen megsebesültek

- közölte videokapcsolaton keresztül Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerda este az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) ülésén.

"A mentők dolgoznak, de sajnos, a halottak száma növekedhet. Így élünk minden nap. Oroszország így készült az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésére" - idézte Zelenszkijt az Ukrajinszka Pravda hírportál.