Isten-, család- és életigenlő szabadságot ajánlott a Los Angeles-i magyarok figyelmébe Novák Katalin

Isten-, család- és életigenlő szabadságot ajánlott a San Fernando-völgyi magyarok figyelmébe a magyar köztársasági elnök egyesült államokbeli körútjának utolsó kaliforniai programján vasárnap. A látogatás a közép-nyugati államokban folytatódik.

Novák Katalin vasárnap részt vett a Los Angeles melletti, San Fernando-völgyi Magyar Református Egyház istentiszteletén és őszi családi fesztiválján, ami lezárta az államfő négynapos kaliforniai programját.

San Fernando-völgy magyar közössége előtt Novák Katalin a jelenlegi időszak kihívásai között említette a koronavírus-járványt és a háborút, valamint annak hatásait, köztük az energiaválságot, amellyel Magyarország is szembesül. Felhívta a figyelmet arra is, hogy mindezek mellett ideológiai hadviselés is zajlik: Kaliforniában az úgynevezett woke-kultúra lépten-nyomon tetten érhető és már Magyarországon is beszüremlett, jelen van, szembe kell nézni vele.

A köztársasági elnök megfogalmazása szerint "az istentagadó, családtagadó, élettagadó ideológiák rabsága helyett szükség van az istenigenlő, családigenlő és az életigenlő szabadságra". Hangsúlyozta: hisz abban, hogy ez az a szabadság, amit meg kell tudni adni a magyar embereknek.

Az államfő kifejtette: elnöksége elején öt olyan területet határozott meg, amellyel kiemelten szeretne foglalkozni. "Azt szeretném, ha többen, jobban és szebben élnénk Magyarországon" - fogalmazott. Elmondása szerint ezt öt területen keresztül szeretné elősegíteni. "Dolgozni fogok, dolgozni a családokért, nőkért, az elesettekért, a tehetségekért, valamint egy mosolygósabb Magyarországért" - mondta.

Novák Katalin egyesült államokbeli körútja hétfőn Kansas City-ben folytatódik, a várostól nem messze működő Benedictine Főiskolán tart előadást, amelyen a magyar családpolitika legfontosabb elemeit és alapvetéseit osztja meg a diákokkal.