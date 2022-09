Már nyilvánosak, hogy a 2024-es általános felsőoktatási felvételi eljárásban milyen feltételeket támasztanak az intézmények a jelentkezőknek - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium(KIM) pénteken az MTI-vel.

A közleményben felidézték, hogy a kormány még július végén - az egyetemekkel és a hallgatói érdekképviselettel folytatott konzultáció után, lakossági véleményfelmérésekre is támaszkodva - döntött arról, hogy megújítja a felsőoktatási felvételi rendszert, és a változatlanul 500 pontos felvételi rendszeren belül a felsőoktatási intézmények maguk dönthetnek 100 pontról, valamint az érettségi pontszámítás során figyelembe vehető érettségi tárgyakról és ezek szintjéről.

A felsőoktatási intézményeknek péntekig kellett megadniuk a 2024-es felvételire vonatkozó bemeneti feltételeiket, amelyek tartalmazzák az intézmények által saját hatáskörben biztosított 100 többletpont elosztásának szabályait. Ezek a feltételek elérhetőek az intézményi honlapokon és október közepétől az Oktatási Hivatal felületein is. Az Oktatási Hivatal októberben online előadásokat tart majd a köznevelési intézmények vezetőinek és tanárainak a változásokról - közölte a KIM.

Kiemelték, hogy a változásoknak köszönhetően - megtartva az eddigi felvételi rendszer előnyeit - egy rugalmasabb rendszer jön létre, ahol továbbra is hat helyre lehet jelentkezni egy központi felületen. A 100 intézményi ponton felül 100 pont jár a középiskolai tanulmányi eredményekért és 300 pont az érettségi eredményekért.

Azok a gyakorlatok, amelyek a hallgatóknak kedvezőek voltak (többek között a szakképzésből való egyetemi bejutás, a több pontszámítási mód közül a legjobb érvényesítése, az oklevél alapján történő pontszámítás) a jövőben is megmaradnak és a felsőoktatásba történő bejutás könnyebbé válhat a korábban tanulmányokat végző, vagy diplomával még nem rendelkezők számára. Külön figyelmet érdemel, hogy önkéntes tartalékos katonai szolgálattal elérhető 16/32/64 többletpont az 500 ponton felül jár a felvételizőknek - tették hozzá.

A közleményben kitértek arra is, hogy a képzésüket 2024 szeptemberében kezdők már az új szabályok szerint kerülhetnek be a felsőoktatásba, de a jelentkezők számára előnyösebb változások esetében nem szükséges a két éves felkészülési idő, így már a 2023-as általános felvételi eljárás során eltörlik az emelt szintű érettségi vizsga kötelezettségét, a kiemelt szakok minimum ponthatárát, valamint az alap- és osztatlan képzés esetében a 280, a felsőoktatási szakképzés esetében a 240 és a mesterképzés esetében az 50 minimumpont kötelezettségét is.