Meghaladta a 200 ezret az illegális határátlépési kísérletek száma az idén, vasárnap éjfélig 201 486 határsértőt tartóztattak fel - mondta az MTI-nek a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója azzal kapcsolatban, hogy a kormány közzétette közösségi oldalán az év első 9 hónapjának adatait.

A kormány táblázata szerint október 5-éig 194 040 illegális határátlépést regisztráltak. Bakondi György rámutatott: tavaly ugyanebben az időszakban 86 547, az egész évben pedig 121 956 határsértőt tartóztattak fel.

A főtanácsadó szerint az adatok igazolják, hogy csak a 2015-ös határsértő-mozgáshoz hasonlítható a mostani, nemcsak a szerb-magyar határszakaszon, hanem az egész balkáni útvonalon. Hozzátette: Törökországba Irán és Szíria felől is sokan érkeznek, de Törökországból is sokan indulnak Görögország, Bulgária felé, miként Szerbiába, Horvátország felé is sokan tartanak.

A dinamikus növekedésről szólva azt hangsúlyozta, a határsértők nagy csoportokban, gyakran erőszakosan lépnek fel, és nemcsak a védelmi berendezésekben tesznek kárt, hanem egymással is küzdelmet folytatnak, különösen a magyar határ térségében, Szabadka mellett. Emlékeztetett: ott több fegyveres összetűzés is történt, embercsempészbandák csaptak össze annak érdekében, hogy "egyeduralkodói" lehessenek a térségnek.

Az embercsempészetet a szervezett bűnözés nagyon veszélyes üzletágának nevezte Bakondi György, és azt hangsúlyozta: idén már 1497 embercsempészt fogtak el, ami meghaladja 2021 egész éves adatát. Tavaly ugyanebben az időszakban 886, az egész évben összesen 1277 embercsempészt fogtak el.

A kormány által közzétett, október 5-ei adatsorral összefüggésben azt hangsúlyozta: a táblázatból jól látható, hogy a januári 12 188-ról havonta emelkedett az illegális határátlépések száma, szeptemberben már 31 774-et regisztráltak. Jelentősen nőtt az elfogott embercsempészek száma is: januárban 102-t fogtak el, szeptemberben 244-et.

Bakondi György szerint ha mindehhez hozzávesszük, hogy a magyar-ukrán és a magyar-román határszakaszokra jelentős számban érkeznek a háború elől menekülők, akkor jól látható, milyen komoly teher hárul a magyar hatóságokra és a támogató, segítő civil szervezetekre is. Hozzátette: a háború elől 948 038-an menekültek magyar területre, az ő ellátásukat, elhelyezésüket, ellenőrzésüket, lakhatásukat, kórházi ellátásukat, iskolázásukat vagy továbbutaztatásukat is meg kellett oldani.

A illegális határátlépések számának szeptemberi növekedésével kapcsolatban azt mondta: vélhetően a tél beállta előtt próbálnak nagyobb csoportok bejutni az EU területére, és "mindaddig, amíg világos üzenetet nem kapnak az Európai Uniótól arra vonatkozóan, hogy illegálisan, jogellenesen, személyi okmányok nélkül nincs bejárat az Európai Unióba és hogy az embercsempészés nem bocsánatos bűn", nincs esély arra, hogy csökkenjen az illegális határátlépések száma.