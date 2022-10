Október 23-án azt is meg kell említeni, hogy 2006-ban Gyurcsány gumilövedékkel lövetett a demonstrálókra – írja az Origo.

Apró megjegyzés, a mostani a 2006-os szemkilövetés tizenhatodik évfordulója egyébként – emlékeztet a Mandiner cikke, amely élőben követi az eseményeket.

A portál arról ír, hogy a tüntetés hivatalos szervezői az ADOM Diákmozgalom és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete Dobrev felszólítására mozgósítottak rá. Az esemény egyébként két részből áll: egy közös vonulásból a Kálvin térről a Műegyetem rakpartra, majd a Műegyetem előtt különféle beszédek és koncertekből.

A helyszínen nincsenek sokan – az alacsony létszám, a helyszínen levő Deák Dániel, a a XXI. Század Intézet elemzője szerint, nem meglepő.

A DK és Momentum mellett elment a tüntetésre/koncertezésre Perintfalvi Rita is. Ugyanúgy jelezte részvételét Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke és Tordai Bence is. Fekete-Győr András egyenesen leszögezte, hogy „végeláthatatlanul sokan vagyunk” – számol be a Mandiner.

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a "Szolidaritási tüntetés a tanárainkért" címmel október 23-ra szervezett megmozdulásra azonnal rácsatlakoztak baloldali politikusok és Soros-szervezetek is.

Az Amnesty International nevű Soros-szervezet sárga mellényes tagjai úgy viselkednek, mintha ők szervezték volna a tüntetést, koordinálják az embereket, hogy ki merre menjen. A rendezvény egy politikai nagygyűlés minden külső jegyével rendelkezik, azt kiabálják, hogy "szabad ország, szabad oktatás", a tanárok béremeléséről nem sok szó esik – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.