Korányi, aki a legutóbbi időkig havi közel 1 millió forintért barátjának, Karácsony Gergelynek a tanácsadója is volt, közvetlen közelről dirigálta a legutóbbi választási kampányt előbb Karácsonyt, aztán Márki-Zayt irányítva és pénzelve – olvasható a Metropol cikkében. Ahogy azt maga Márki-Zay vallotta be, Korányi az Action for Democracy nevű, Soros Györgyhöz köthető szervezet „fedőtisztjeként” irányított és finanszírozott.