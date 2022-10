Cikkünk frissül!

Az EU nem nyilváníthatja terrorista állammá Oroszországot

Az EU-nak nincs jogi kerete ahhoz, hogy egy harmadik államot, jelen esetben Oroszországot, terrorista államnak nyilvánítson

- jelentette ki Ylva Johansson belügyekért felelős uniós biztos az Európai Parlament kedd esti plenáris vitáján.

A biztos szerint

nemzeti szinten lehet ilyen döntést hozni, a tagállami parlamenteknek jogában áll így cselekedni.

Johansson elmondta, hogy az ukrajnai háború fordulóponthoz érkezett, az ukrán erők sikeresen védekeznek a megszálló orosz hadsereg ellen, azonban Moszkva tovább fokozza a feszültséget, tömegpusztító fegyverekkel fenyeget, ukrán területeket annektál, mobilizál, és civileket támad válogatás nélkül. "Minél több sikert arat az ukrán hadsereg, Oroszország annál inkább támad civileket, civil infrastruktúrákat. Moszkva agresszív háborúja súlyosan sérti a nemzetközi humanitárius jogot, a háborús bűnösöket felelősségre kell vonni" - hangsúlyozta.

A biztos azt is hozzátette, hogy véleménye szerint "Oroszország már elvesztette a háborút, egyre inkább vesztésre áll a harctéren". "Az EU-nak továbbra is töretlenül egységesnek kell maradnia, és Ukrajna is győzedelmeskedni fog" - zárta beszédét Johansson.

Az erőművek harmada megsemmisült

Az október 10. óta tartó orosz légicsapások az ukrajnai erőművek 30%-át megsemmisítették, hatalmas áramszüneteket okozva országszerte – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Fekete füst száll fel a kelet-ukrajnai Szlovjanszka hőerőmű közelében 2022. október 13-án

Fotós: Yasuyoshi Chiba / Forrás: AFP

Ukrajna megszakíthatja az iráni kapcsolatait

Ukrajna külügyminisztere azt mondta, hogy a diplomáciai kapcsolatok formális megszakítását javasolja Teheránnal az iráni gyártmányú drónokat használó orosz támadáshullám következményeként. Irán tagadta, hogy drónokat szállított volna, Oroszország pedig cáfolta azok használatát.

Az ukrán hírszerzés szerint az irániak 1750 db Shahed-136 drónt szállítottak le, amelyek gyártása darabonként mindössze 20 000 fontba kerül, ezzel pedig kifejezetten olcsó fegyvernek számítanak. Mobil teherautókból kilőhetők, és lassú sebességük ellenére az utolsó pillanatig nehezen észlelhetők.

Drónok elleni védelmet ígért a NATO

A NATO vezetője azt mondta, hogy Ukrajna a következő napokban drónellenes védelmi rendszereket kap. Jens Stoltenberg, a szervezet főtitkára szerint a tagállamok fokozzák a szállításokat, és több légvédelmi eszközt adnak át Ukrajnának a helyzet stabilizálása érdekében.

Irániakat láttak a Krím-félszigeten

A New York Timesnak névtelenül nyilatkozó jelenlegi és volt amerikai tisztviselők azt mondták, hogy Irán kiképzőket küldött az oroszok által megszállt Krím-félszigetre, hogy segítsenek az orosz csapatoknak leküzdeni a Teherántól vásárolt drónflottával kapcsolatos problémákat.

A kiképzők az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtestétől származnak, az iráni hadsereg egyik ágától, amelyet az Egyesült Államok terrorista szervezetnek minősített.

Oroszország feladja a diplomáciai jelenlétet

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette, hogy Oroszország már nem látja szükségét a diplomáciai jelenlét fenntartásának Nyugaton – írja a Daily Beast.

"Sem értelme, sem szándéka fenntartani a korábbi jelenlétet a nyugati államokban. Embereink olyan körülmények között dolgoznak ott, amit aligha lehet emberinek nevezni. Legfőképp pedig nincs ott teendő, mióta Európa úgy döntött, hogy elzárkózik előlünk és megszakít minden gazdasági együttműködést. Nem fogjuk a dolgokat erőltetni"

– idézte Lavrovot a TASZSZ orosz hírügynökség.

Nagy offenzíva készülhet

Kijev a közelmúltban teljes hírzárlatot rendelt el az ország déli részén, ami olyan feltételezésekhez vezetett, hogy új, nagy offenzívára készülhet Herszon ellen.

"Ha az ukránoknál hírzárlat van, az azt jelenti, hogy valami történik. Korábban mindig ezt tették, amikor nagy támadás előtt voltak"

– mondta Michael Clarke, a Royal United Service Institute, egy brit védelmi és biztonságpolitikai agytröszt korábbi főigazgatója a Sky Newsnak.

Nehéz döntés előtt az oroszok

Az ukrajnai orosz erők új parancsnoka elismerte, hogy csapataira széles körű nyomás nehezedik, és nehéz döntések előtt állnak. A helyzet a különleges katonai művelet területén feszültnek mondható – mondta az állami tulajdonú Rosszija 24 televíziós hírcsatornának Szergej Szurovikin.

Riportereknek szervezett túrán készített képen megsemmisített orosz harckocsik az orosz hadseregtől a közelmúltban visszafoglalt kelet-ukrajnai Limanban

Fotós: Szergej Kozlov / Forrás: MTI/EPA

Elemzők szerint Szurovikin felismerte: fennáll a veszélye annak, hogy az ukrán erők előrenyomulnak Herszon városa felé, amely a Dnyeper torkolatának közelében fekszik a nyugati parton, és Oroszország számára nehéz keletről utánpótlást biztosítani, mert a Dnyeperen átívelő fő híd súlyosan megrongálódott.

Magyarország segít

Magyarország területére 2022. október 18-án az ukrán-magyar határszakaszon 5071 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 3811 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett. A beléptetettek közül a rendőrség 233 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást.

Az ukrajnai háború elől 2022. október 18-án 64 ember, köztük 22 gyermek érkezett Budapestre vonattal - közölte a rendőrség.

Herszoni evakuálás

A dél-ukrajnai Herszon régió oroszok által kinevezett vezetője civilek evakuálására szólított fel. Vlagyimir Saldo egy videonyilatkozatában azt mondta, hogy négy városban az embereket elköltöztetik a Dnyeper folyótól, mivel fennáll annak a veszélye, hogy az ukrán lövedékek megsérthetik a közeli gátat.

Titkos tárgyaláson vett részt Washingtonban a brit védelmi miniszter

Ben Wallace brit védelmi miniszter villámlátogatásra Washingtonba utazott, hogy amerikai kollégájával és a Fehér Ház tisztségviselőivel beszéljen a "közös biztonsági aggályokról", beleértve Ukrajnát és Oroszországot is - mondta egy brit tisztviselő. A találkozóról amerikai részről is szűkszavúan nyilatkoztak. A Pentagon sajtótitkára csak annyit közölt: megvitatják az ukrajnai helyzetet, valamint az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság közös erőfeszítéseit Ukrajna támogatására, és ismét megerősítik a transzatlanti kapcsolatokat.

Iráni fegyverszállítás

Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország az ENSZ Biztonsági Tanácsának szerdai zárt ülésén napirendre veszi Irán oroszországi fegyverszállítását.

Drón repül Kijev felett 2022. október 17-én

Fotós: Szerhij Sesztak / Forrás: MTI/EPA

Két iráni diplomata kedden azt mondta, az ország megígérte, hogy további drónokat és rakétákat szállít Oroszországnak. Moszkva és Teherán eddig hivatalosan tagadta, hogy Iránból fegyverek érkeztek volna az orosz erőkhöz, de az eddigi fotók és videók alapján több szakértő is bizonyítottnak látja, hogy az utóbbi napok orosz dróntámadásait iráni gyártmányú Shahed-136 kamikazedrónokkal hajtották végre.

Az energiarendszert támadják

Az elmúlt napokhoz hasonlóan kedden is az energiarendszer elosztóközpontjait támadták az orosz rakéták és drónok. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, ahol csak lehet, igyekeznek felgyorsítani a helyreállítási munkákat, de Ukrajna jelentős részén így is akadozik vagy épp teljesen hiányzik az áramellátás. Ismét felhívta a lakosság figyelmét, hogy minél tudatosabb a háztartások elektromosáram-fogyasztása a 17 órától 23 óráig tartó csúcsidőszakban, annál stabilabb lesz az ország energiarendszere.

10 ukrán régiót értek támadások

Éjszakai videóüzenetében az ukrán elnök azt mondta, hogy az elmúlt napon összesen tíz ukrán régiót értek támadások orosz részről. Volodimir Zelenszkij kiemelte a légvédelem sikereit, bár nem számszerűsítette, hogy hány rakétát, illetve drónt sikerült hatástalanítani. Külön szólt arról, hogy jól mutatkozott be a német IRIS-T légvédelmi rendszer.