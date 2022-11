Több mint 1,4 milliárd forint ugyanis a Mindenki Magyarországa Mozgalomtól tovább vándorolt a DatAdat-csoport számláira - írja az Origo. Az Action for Democracy közvetlenül is pénzelte a Bajnai Gordon exkormányfő nevével fémjelzett DatAdat-csoportot, méghozzá 148 millió forinttal. Mindemellett azonban egy harmadik pénzcsatorna is nyílt a Korányi Dávid által létrehozott pénzalap és Bajnai Gordonék cégcsoportja között, ez pedig az Oraculum 2020 Kft.-n át vezetett.

Utóbbi egy volt szocialista tanácsadó, Páva Zoltán vállalkozása.

Az Oraculum működteti az EzaLényeg nevű lejáratóportált, amely kampányszerű, fizetett hirdetésekben próbálta már 2019-ben és 2022-ben is befolyásolni a választókat.

Az Oraculum 1 milliárd forintot kapott Korányiéktól, de ebből 324 milliót tovább is utaltak a DatAdatnak.