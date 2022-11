A brüsszeli szankciók nagyon sok bajt okoznak, hiszen a szankciók miatt elszabadultak elszabadultak az energiaárak, elszabadult az infláció. Látjuk, hogy ez tönkreteszi az európai és a magyar gazdaságot, mert egyre nagyobb terhet rak a vállalkozásokra is. A szankciók miatt jelentősen nőnek a vállalkozások energia-, a beszerzési- és a szállítási költségei is, és sok vállalkozásnak okoz problémát az is, hogy a szankciós infláció miatt drágulnak a hitelek is, így jelentősen emelkednek a törlesztőrészleteik.

A kormány amellett, hogy a családokat és az időseket védi az áremelkedésektől, a vállalkozások és a munkahelyek védelme érdekében is több döntést hozott. Az egyik ilyen rendkívüli intézkedés, hogy november közepétől életbe lép a vállalkozói kamatstop. A vállalkozói kamatstoppal azokat a hazai kis- és középvállalkozásokat védjük a kamatemelkedéstől, amelyeknek változó kamatozású, államilag nem támogatott, forintalapú banki kölcsöne van. Ez 60 ezer magyar kis- és középvállalkozást érint, és mintegy kétezer milliárd forint hitelállományt - mondta a Magyarország Kormánya Facebook oldalára feltöltött videóban Szentkirályi Alexandra.