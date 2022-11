Cikkünk frissül!

Putyin külügyminisztere vesz részt a G20-as csúcson

Vlagyimir Putyin orosz elnök nem vesz részt a legfejlettebb és a legnagyobb feltörekvő országokat tömörítő G20-csoport jövő heti csúcstalálkozóján, Balin – közölte az orosz nagykövetség csütörtökön.

Julija Tomszkaja, az indonéziai orosz nagykövetség protokollfőnöke az AFP francia hírügynökségnek azt mondta: „Megerősíthetem, hogy Szergej Lavrov külügyminiszter fogja vezetni az orosz delegációt a G20-ak találkozóján. Putyin elnök programja még kidolgozás alatt áll, lehet, hogy virtuálisan részt vesz” – tette hozzá.

Magyarország segít

Magyarország területére 2022. november 9-én az ukrán-magyar határszakaszon 4972 fő lépett be. A román–magyar határszakaszon belépők közül 3998 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett. A beléptetettek közül a rendőrség 185 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást.

Az ukrajnai háború elől 2022. november 9-én nem érkeztek Budapestre vonattal – közölte a rendőrség.

Romba dőlt híd a Sziverszkij-Donyec folyón, a kelet-ukrajnai Donyecki területen az oroszoktól a közelmúltban visszafoglalt falu, Zakitne közelében 2022. november 9-én

Fotós: Andrij Andrijenko / Forrás: MTI/AP

NATO-főtitkár: Oroszország még sok kárt okozhat

Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára szerint Oroszország herszoni visszavonulása „egy általános minta része”, amely azt mutatja, hogy Moszkva „teljesen elvesztette lendületét”. „De nem szabad alábecsülnünk Oroszországot, még mindig vannak képességeik” – mondta a Sky Newsnak. „Láttuk a drónokat, láttuk a rakétatámadásokat. Ez azt mutatja, hogy Oroszország még mindig sok kárt okozhat.”

Ukrajna óvatos

Ukrajna óvatosan reagált az oroszok herszoni kivonulására, mondván, néhány orosz erő még mindig a városban tartózkodik. „Amíg az ukrán zászló nem lobog Herszon felett, nincs értelme orosz kivonulásról beszélni” – mondta Mihajlo Podoljak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vezető tanácsadója.

Még formálódik az ukrán álláspont

Ezekben a napokban fejezzük be az előkészületeket Ukrajna esetleges részvételére a jövő heti G20-csúcstalálkozón. Az ukrán álláspont formálódott. Mint korábban, úgy most is a globális biztonságot tartjuk szem előtt – mondta Volodimir Zelenszkij.

A legutóbbi információk szerint az ukrán elnök videókapcsolaton keresztül vesz részt a csúcson. Egy másik fejlemény, hogy a találkozó szervezői szerint Putyin elnök sem vesz részt az eseményen. Külügyminisztere, Szergej Lavrov képviseli majd Oroszországot. Egyelőre nyitott kérdés, hogy az orosz elnök esetleg videókapcsolaton keresztül bejelentkezik-e a tárgyalásokba.

Tervezett áramszünetek

Jelenleg Ukrajna 15 régiójában, köztük Kijevben vannak tervezett áramszünetek az ország energiarendszerének stabilizálása érdekében. Éjszakai videójában az ukrán elnök arra kérte a lakosságot, hogy értesítsék a helyi hatóságokat, illetve a helyi áramszolgáltatót, ha valahol nem az ütemterv szerinti áramszünettel találkoznak.