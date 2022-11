A kormányt akarták támadni Soros György tényellenőrei, azonban kiderült, hogy a Brüsszelből is jelentős összegekkel támogatott és a 444 csapatából verbuválódott Lakmusz hamis információt közölt, amikor október havi jelentésében kétségbe vonta a V4NA hírügynökség információit, miszerint az Ukrajnának juttatott fegyverszállítmányok a front helyett a feketepiacra kerültek - számol be róla a Magyar Nemzet.

Később a baloldali portál „tényfeltáró” cikkét a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) is átvette.

A Lakmusz részletesen foglalkozott a Magyar Nemzetben megjelent cikkekkel is, amelyek az ukrajnai fegyverszállítmányok illetéktelen kezekbe kerülésének a témáját járták körül, ám az Euró­pai Bizottság által milliókkal támogatott, önmagukat függetlennek tartó tényellenőrök arra már nem tértek ki, hogy

a NATO és az EU riasztást adott ki az ukrajnai fegyvercsempészet veszélye miatt, és az érintett országok felszólítást kaptak, hogy fokozottabban figyeljék a fegyverszállítások útját, mert a lőfegyverek és a robbanóanyagok illetéktelen kezekbe kerülhetnek.

Az Interpol és az Euro­pol már nyáron arra hívta fel a figyelmet, hogy az Ukrajnának küldött fegyverek a feketepiacra kerülhetnek. Egyes országok – például Svédország – rendőr tisztviselői szintén az Ukrajnából kiinduló fegyverkereskedelem jelentette veszélyről beszéltek. Az Interpol pedig júniusban figyelmeztetett, hogy az Ukrajnába küldött fegyverek euró­pai bűnözők kezébe juthatnak, és a szervezett bűnözői csoportok erősödni fognak, ahogy a fegyverek elérhetővé válnak. Az Egyesült Államok külügyminisztériuma pedig a napokban jelentette be, hogy fokozott ellenőrzést végeznek az Ukrajnának szállított fegyverek nyomon követésére. Nemrégiben a finn Nemzeti Nyomozóiroda vezetője, Christer Ahlgren figyelmeztetett arra egy interjúban, hogy Svédországban, Dániá­ban és Hollandiában is felbukkanhattak már Ukrajnának szánt fegyverek, és az ehhez szükséges csempészútvonalakat már kialakították. A hatóság vezetője jelezte: látják annak a jeleit, hogy ezek a fegyverek már Finnországban is felbukkantak. Továbbá hangsúlyozta, hogy ezekkel a fegyverekkel évtizedekig dolguk lesz, és szerinte a döntéshozók elfelejtették, hogy az ukrajnai háború a rendőrség munkaterhelését is megnövelte.

A Lakmuszról szólva megjegyzendő, hogy korábban jelentős összeget, nagyjából 120 millió forintot fordított az Európai Bizottság közvetlenül a magyarországi választások előtt arra, hogy elindulhasson a „tényellenőrző” portál, amely a kampányidőszakban szinte kizárólag a kormánypártok állításait cáfolni igyekvő cikkeket jelentetett meg.

A 444-ről ismert, hogy kiadója mögött az indulás után befektetőként megjelent a Media Development Investment Fund (MDIF) is, amelynek egyik fő támogatója Soros György Nyílt Társadalom Alapítványok hálózata, amely a Direkt36 adományozói között szintén megtalálható. A Lakmusz főszerkesztője pedig az a Zöldi Blanka, aki a 444-nél és a Direkt36-nál is dolgozik, miképpen a teljes szerzőgárda kizárólag a balliberális sajtó munkatársaiból áll. Cikkeikben jellemzően a kormányt és a jobboldalt támadják, a baloldal kétes ügyei rendre eltűnnek a tényellenőrök radarjáról.

