Mint arról több lap is beszámolt, Rákay Philip vasárnap, közösségi oldalán közreadott videójában mutatta be azt a képernyőmentést, amely a magyarországi baloldal külföldi finanszírozásának ügyében közreműködő, Korányi Dávidhoz kötődő Action for Democracy (AfD) nevű szervezetre vet újra negatív fényt - írja a Mandiner.

A kommunikációs szakember szerint az általa bemutatottak igazolják, hogy „a baloldal hónapok óta hazudik” arról, pontosan kiktől és mire érkezett mintegy hárommilliárd forintnyi támogatás hozzájuk a tavaszi választásokat megelőzően.