Átadták a részleges forgalomnak a Lánchidat pénteken – számolt be róla az MTI.

A hídon azonban egyelőre az autósok és a gyalogosok nem, csak a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járművei (vagyis a buszok), valamint a taxik, a segédmotoros kerékpárok, a motorosok, a kerékpárosok, valamint a mikroközlekedési eszközöket használók (pl. elektromos roller) közlekedhetnek.

Karácsony Gergely főpolgármester az átadón bejelentette, hogy a híd végső forgalmi rendjéről a budapestiekkel együtt kívánnak dönteni, "valódi közéleti viták lefolytatása után". Végső döntés csak 2023 végén várható.

Sal László, a kivitelező A-Híd Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy

a 80 százalékban kész rekonstrukciós munkálatok a járdarészeken folytatódnak, ezért a gyalogosok csak a jövő nyár végétől vehetik birtokba a hidat.

A legnagyobb kihívást - folytatta - az elöregedett vasbeton pálya cseréje jelentette. A szerkezet elbontása után mintegy 900 tonnányi acélpályát építettek be, továbbá 20 tonnányi acélszerkezettel erősítették meg a hidat, restaurálták a kőfelületeket, a láncot pedig új korrózióvédő bevonattal látták el.

A Lánchíd felújítása a járdákkal folytatódik, így a gyalogosok még nem mehetnek át rajta

Csúszást és drágulást hozott a baloldali városvezetés

A Lánchidat utoljára 1986-1988 között újították föl, így a rekonstrukció igencsak szükséges volt már. A Tarlós István vezette főváros el is készítette a felújítás terveit, amelyekben eredetileg a budai Vár alatt átvezető Alagút és a Széchenyi István tér megújítása is szerepelt. A 2019-es főpolgármester-váltás és a baloldal hatalomra kerülése azonban lelassította a folyamatot, az eredeti terv pedig jelentősen lecsupaszodott, így végül csak a Lánchíd rekonstrukciója maradt benne, az is jóval egyszerűbben, csökkentett műszaki tartalommal – ám ehhez képest drágábban.

A felújítás indulása pedig tovább csúszott, miközben több szakértői vélemény is egyértelművé tette, hogy a Lánchíd állapota nagyon rossz és a felújítást hat hónapon belül el kellene kezdeni – teszi hozzá hírről beszámoló cikkében az Origo.

Ötmilliárddal kerül többe a felújítás

Karácsony Gergelyék akkor azt állították, hogy kedvezőbb feltételekkel újulhat meg a Lánchíd, mivel a korábbinál – ez az ajánlat még a Tarlós István vezette városháza felhívására érkezett be – 8,5 milliárd forinttal alacsonyabb ajánlatot tettek a kivitelezésére, ami bruttó 26,8 milliárd forintból készülhet el – emlékeztet cikkében a Világgazdaság. (Bár felújítás tendereztetésének előző eljárásában bruttó 35,3 milliárd forint volt a legalacsonyabb ár, csakhogy ez nemcsak a Lánchídra vonatkozott, hanem a Széchenyi István téri villamos-közúti aluljáróra is.)

Az összehasonlítást nehezíti, mint írják, hogy a fővárosi önkormányzat honlapján elérhető anyagokból külön a Lánchídra vonatkozó ajánlat nem olvasható ki, hiszen a műszaki tartalomban a pesti hídfőnél lévő villamos- és közúti aluljáró rekonstrukciója is szerepelt, melynek együttes értéke nettó 24,6 milliárd forint volt, amelyből a Lánchíd nettó 15,2 milliárdot tett ki.

Mindez bruttósítva és az egyéb költségeket hozzáadva