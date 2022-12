A nevét elhallgató, 30-as éveiben járó szerbiai nő szerint folyamatosak a lövöldözések az erdő felől, a kerítés mellől. Félnek, de – mint fogalmaznak –, ha lehet ilyet mondani, megszokták. Az év folyamán már többször voltak fegyveres leszámolások a fák sűrűjében. Most már ismét kimerészkednek családostól az erdőbe, rendezik azt, és a szemetet is összeszedik. Épp egy ilyen alkalommal találtak több iratot is a földön.

Mint mesélte, több török útlevél, valamint a szerbiai Menekültügyi Főbiztosság által kibocsátott igazolás is volt köztük. Ezt a fényképes dokumentumot a V4NA munkatársának is megmutatták, épp csütörtök reggel figyeltek fel rá.

Az adatok szerint az illegális bevándorló 2004. január 1-én született, alig több mint 18 éves, s Afganisztánból származik. Kérdés, hogy ezt a legitimációt miért hajította el, hiszen elvileg ez igazolja, hogy regisztrált Szerbiában. A dokumentum valódiságát azonban nem lehet ellenőrizni.

Automata fegyverek a határkerítés mellett

A legutóbbi rendőrségi akciót épp a hét közepén tartották a szerb rendőrök a Szabadkától északra fekvő makkhetesi erdőben. Több tucat csendőr és rendőr vonult a helyszínre, s fésülték át az erdőt. Az akció során szórványos lövéseket lehetett hallani, de a Belügyminisztérium közleménye szerint nem történt sérülés.