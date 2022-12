15 millió forintot fizetett mezőgazdasági és vidékpolitikai tanácsadásért a Magyar Szocialista Párt egy bizonyos Dolgozó Vidék Betéti Társaságnak 26 hónap alatt

– derül ki az Országgyűlés honlapján fellelhető nyilvános szerződésekből. A megbízásokat egytől egyig Tóth Bertalan, az MSZP korábbi társelnöke írta alá. A Baksán bejegyzett cég mindössze húsz kilométerre található Pécstől, ahol Tóth Bertalan született, és alpolgármestere is volt a baranyai megyeszékhelynek - írja a Magyar Nemzet.

Bőkezűen bánt Tóth Bertalan a Trijana Tanácsadó Bt.-vel is, amelyet 2019-ben jegyeztek be a cégbíróságon, és már ebben az évben meg is kapta első megbízását a szocialistáktól, közel ötmillió forintért. Az összegért cserébe a Litresits András vezette cég tájékoztató anyagokat készített az MSZP-frakciónak, és szóbeli konzultációkat tartott.

A Trijana Bt. azóta megszakítás nélkül kap megbízást a szocialista párttól: eddig összesen 37 millió forint értékben.

