Emlékezetes pillanata volt az összefeszülésnek, amikor májusban a Fővárosi Közgyűlés aktuális ülése elmaradt, mert a Momentum nem akarta támogatni a DK-s Bősz Anett főpolgármester-helyettessé való kinevezését. A két baloldali párt között a vita már akkor is a XI. kerületi ügyekkel kapcsolatban folyt, ezt egy momentumos fővárosi politikus meg is erősítette a Népszavának. Ismert, az országgyűlési választáson két újbudai egyéni önkormányzati képviselő is mandátumot nyert. A XI. kerületi választókörzet egyéni képviselője Orosz Anna lett, Bedő Dávid pedig listáról került be a parlamentbe. Az ügy előzménye, hogy a DK ebben a választókörzetben Gy. Németh Erzsébetet, akkori főpolgármester-helyettest jelölte országgyűlési képviselőnek, aki azonban az előválasztáson súlyos vereséget szenvedett Orosz Annától.

A fejlemények után a DK azzal állt elő, hogy a megüresedett két körzetben akár ők is állíthatnának saját jelöltet, nem lenne automatikus, hogy a Momentum új jelöltjeit támogatják. Ezt nem akarta elfogadni az olimpiaellenes párt, aminek a vége a Fővárosi Közgyűlés elmaradása lett. A szeptemberben megtartott időközi választásokon aztán a baloldal pártjai végül a Momentum két politikusát támogatták, Orosz Anna egykori lágymányosi önkormányzati egyéni körzetét azonban visszanyerte a Fidesz–KDNP, ezzel a Momentum alkupozíciói ismét gyengültek a DK-val szemben.

A DK-s polgármester azt is bejelentette, hogy kabinetfőnöknek felkérte barátját, Molnár Gyulát. Az egykori MSZP-elnök 2002 és 2010 között volt a XI. kerület polgármestere, és hosszú ideig a körzet országgyűlési képviselője is volt. A Kopaszi-gát környékének egyik ingatlanát érintő telekügyben korábban nyolc hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték, ám a Kúria végül felmentette.

László Imre bejelentésére reagálva a momentumos Orosz Anna országgyűlési képviselő oldalán egy 11 újbudai önkormányzati képviselő által is aláírt levelet publikáltak, amelyben arra kérik a DK-s polgármestert, hogy vonja vissza Molnár kinevezését.

Orosz Annáék azt is előrevetítették, amennyiben ez nem történik meg, nem garantálják majd a polgármester mögötti baloldali többség fenntartását a decemberi 15-én esedékes testületi ülésen, azonban kérdéses, hogy ezt hogyan fogják kivitelezni a 25 fős képviselő-testületben. László Imre pedig jelezte, hogy kitart döntése mellett.

A teljes cikket ITT olvashatja el.