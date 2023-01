– Szakpolitikai szinten továbbra is jól működik a visegrádi csoport, ezt a másik három ország is belátja, s elismerik, hogy mindannyiuknak előnye származik belőle. A szakpolitikai együttműködés – például az atomenergia-használat, a mezőgazdaság vagy a migráció terén – ugyanolyan erős, mint eddig, a szimbolikus politizálás viszont – a háború árnyékában – most háttérbe szorult – fogalmazott a Magyar Nemzetnek Kiszelly Zoltán.

A lap felidézi: a V4-ek – Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia – együttműködése azután került újra reflektorfénybe, hogy a V4-államfők közül egyedül Novák Katalin köztársasági elnök nem vett részt a Szlovák Köztársaság megalakulásának harmincadik évfordulója alkalmából január elsején megrendezett pozsonyi ünnepségen, noha Zuzana Caputová szlovák államfő magyar hivatali partnerét is meghívta. Ott volt viszont Milos Zeman cseh, Andrzej Duda lengyel és Alexander Van der Bellen osztrák államfő, valamint Markéta Pekarová Adamová, a cseh képviselőház elnöke és Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes is.