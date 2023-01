Hidvéghi Balázs szólt arról is, hogy a magyar vagyonnyilatkozati rendszert évek óta támadják azért, hogy nem elég szigorú. Amikor pedig átvették az európai parlamenti mintát Magyarországon, azt kérték tőlük, „álljanak vissza a régire”, ez is meg is történt – emlékeztetett. Hozzátette: ha már így alakult, „jó szívvel javasoljuk” az európai parlamenti képviselőknek, hogy akkor ők is, az egész intézmény álljon át a magyar rendszerre, amely egy szigorúbb, következetesebb, mélyrehatóbb nyilatkozattételi kötelezettséget ír elő.