A tavalyi évtől vehető igénybe a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ha egy 25 év alatti fiatal, aki havonta bruttó 500 ezer forintot keres átlagosan, 2023-ban havonta 9939 forinttal, évente pedig 119 268 forinttal többet vihet haza az adókedvezménynek köszönhetően. Az idei évtől a kormány 30 éves korig kiterjeszti az szja-mentességet azoknak a nőnek, akik gyermeket vállalnak – tette hozzá.

Az államtitkár emlékeztetett: a járvány miatti családvédelmi intézkedések részeként a gyermeket nevelő családok tavaly visszakapták az általuk 2021-ben megfizetett személyi jövedelemadó, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, kisadózó vállalkozások tételes adója meghatározott részét is. A családi adóvisszatérítés legfeljebb 809 ezer forint lehetett, ezt mindkét szülő megkaphatta – közölte Tállai András.

Kitért arra, hogy a családi adó- és járulékkedvezményeknek köszönhetően 2021-ben, az utolsó lezárt adóévi adatok szerint, együttesen több mint 310 milliárd forint maradt a családoknál, a kedvezményeket 830 ezer családban 900 ezer szülő érvényesítette.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tavaly februárban előlegként 1,4 millió embernek több mint 611,3 milliárd forint összegben utalta ki az adóvisszatérítést, majd az adóbevallások benyújtását követően a gyermeket nevelő magánszemélyek részére további 64,9 milliárd forint kiutalása történt meg - ismertette.

Tállai András felhívta a figyelmet arra: a kormány – egyrészt gazdaságélénkítő, másrészt a családok otthonteremtését is tovább segítendő intézkedésként – az új lakások értékesítésére vonatkozó 5 százalékos áfakulcsot két évvel, 2024. december 31-éig meghosszabbította. Ezen intézkedés keretében átmeneti szabály biztosítja azt is, hogy a folyamatban lévő, elhúzódó lakásépítkezések esetén ez a kedvezményes kulcs 2028. december 31-ig is alkalmazható legyen.