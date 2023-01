Cikkünk frissül!

Magyarország segít

Magyarország területére 2023. január 24-én az ukrán-magyar határszakaszon 4395 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 4340 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett. A beléptetettek közül a rendőrség 96 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást.

Az ukrajnai háború elől 2023. január 24-én 27 ember, köztük 18 gyermek érkezett Budapestre vonattal - közölte a rendőrség.

Kínai cégek segíthetik Oroszországot

Az Egyesült Államok szerint egyes kínai vállalatok nem halálos segítséget nyújtanak Oroszországnak az ukrajnai háborúban. Egy névtelenül nyilatkozó forrás a Reutersnek azt mondta: "Amit látunk, az nem halálos katonai segítségnyújtás és gazdasági támogatás, amely megakadályozza a szankciók nagykereskedelmi kijátszását."

Az amerikai tisztviselők aggasztónak tartják a jelenlegi tevékenységet, és úgy vélik, hogy ez "a Kínai Népköztársaság eredeti tervének jelentősen lekicsinyített változata, amely halálos fegyverrendszerek értékesítését jelentette volna a csatatéren való használatra" - mondta a forrás. Nem világos, hogy a kínai kormánynak tudomása van-e az akcióról.

Az Egyesült Államok korábban figyelmeztette a kínai kormányt a következményekre, ha Kína fegyvert ad Oroszországnak Ukrajna elleni használatra.

Zelenszkij: döntés kell a harckocsikról

Kijevnek döntésekre van szüksége a modern harckocsik valódi szállításáról – mondta Volodimir Zelenszkij. Az ukrán vezető éjszakai beszédében úgy fogalmazott: "A megbeszéléseket döntésekkel kell zárni. Döntések a terroristák elleni védelmünk valódi megerősítéséről. A szövetségesek rendelkeznek a szükséges számú harckocsival. Ha meghozzák a szükséges súlyos döntéseket, örömmel köszönjük meg."

A német Spiegel hírügynökség arról számolt be, hogy Németország első körben lehetővé teszi Lengyelországnak, hogy újraexportálják a náluk lévő Leopard 2 harckocsikat. A következő szint az lenne, hogy Németország maga is küldjön tankokat. Ez akkor valósulhat meg, ha az Egyesült Államok is Abrams tankokkal támogatja Ukrajnát. Sajtóhírek szerint utóbbi döntés még a héten megszülethet.

Újabb támogatás Finnországból

Kijevben járt a finn elnök. Sauli Niinistö és Volodimir Zelenszkij egyebek mellett arról is tárgyalt, hogyan működhet együtt a két ország az európai és euro-atlanti intézményeken belül. Finnország az eddigi mintegy 600 millió euró értékű támogatásán felül újabb védelmi és humanitárius csomaot ígért Ukrajnának.

Fokozódik az orosz nyomás

Oroszország az általa mozgósítható erőkkel új agresszióhullámra készül. A megszállók már fokozzák a nyomást Bahmutban, Vuhledarban és más irányokban - mondta éjszakai videóüzenetében az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij azt kérte az ukránoktól, hogy fogjanak össze még jobban, hogy amennyire csak lehetséges, megakadályozzák az újabb orosz előrenyomulást.

"Erőinknek meg kell őrizniük a kezdeményezést a háborúban" - mondta.