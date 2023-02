– A Demokratikus Koalíciónak erőt kell sugalmazni, ahogy most az árnyékkormány minisztereit helyezik előtérbe, úgy kezdenek majd a polgármestereik felépítésébe helyi szinten. Ráadásul a DK most zsákmányüzemmódban van, amire a legjobb példa a Fővárosi Közgyűlés, ahol mára többséget szerzett és a saját embereiket ültette pozícióba, még ha Karácsony Gergely is a főpolgármester – mondta el a Magyar Nemzetnek Kiszelly Zoltán politikai elemző.