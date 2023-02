Határozati javaslatot nyújt be a Fidesz–KDNP-frakciószövetség az Országgyűlésnek annak érdekében, hogy a háborúban Magyarország továbbra is békepárti maradjon.

A határozati javaslat megszavazásáról a baloldali pártokat is meg fogja kérdezni a Fidesz–KDNP.

A dokumentum rámutat arra, hogy egy éve zajlik a háború Oroszország és Ukrajna között, és nincs jele annak, hogy rövid időn belül véget érne. A kormánypárti frakciószövetség szerint a következmények drámaiak: a háború már eddig is több százezer emberéletet követelt és az elmúlt évek legnagyobb európai humanitárius válságát okozta. A határozati javaslat jelentőségét és aktualitását növeli az a tény, hogy Európa a háborúba sodródás napjait éli, az Európai Parlament további fegyverszállításokat követel. Emlékeztetnek arra is, hogy az uniós döntéshozók vadászgépeket, helikoptereket, rakétarendszereket, harckocsikat és még több lőszert küldenének a hadszíntérre. A tagállamok egy része már el is kötelezte magát a további fegyverszállítások mellett.