A Metropol emlékeztet: a régi mentora és barátja miatt Gyurcsány-fiókának becézett milliárdos cégvezető már szinte hazajár a napfényes amerikai államba. A lap úgy értesült, hogy Mártha novemberben két hetet, most februárban pedig szintén ugyanennyi időt töltött a tengeren túl.

Hogy szabadságot vett-e ki erre az időre, vagy „home office-ból” látta el a budapesti feladatait, arról nincs információ.

Forrás: Metropol

Mártha Imre ügyelt rá, hogy a fotókon jól látható legyen: ezúttal is elsőosztályú éttermekben eszik, például osztrigát, és a becslések szerint 4-5 milliós órát visel. Most épp a csak milliárdosok által látogatható floridai privát klubb, az Isles of Collier-ben mulatta az időt. Itt élményfürdő, edzőterem, bár, teniszpályák, SPA-részleg és a számos étterem várja a pihenni vágyó szupergazdagokat – hívja fel a figyelmet a Metropol.

Az Isles of Collier privát klubba csak más milliárdosok ajánlásával, többmilliós klubtagsági díj kifizetésével lehet bejutni. A Metropol úgy értesült, hogy Mártha Imre egy újabb tengerparti ingatlan vásárlását tervezi a komplexumhoz tartozó villanegyedben.

A Metropol teljes cikke ITT olvasható.