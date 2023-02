Ez utóbbi találkozóról még a Népszabadság számolt be a 2009. november 25-i számában - idézi fel a Magyar Nemzet.

Egy fotóval illusztrálva, amelyen kedélyesen beszélgetnek a fehér asztal mellett, Gyurcsány Ferenc, Dobrev Klára, Vlagyimir Putyin és Ljudmilla Putyina. A találkozó egy moszkvai ukrán étteremben zajlott, és a tudósítás szerint két órán át tartott.

Gyurcsány akkor a lapnak úgy fogalmazott: „Az állam- és kormányfők egy részével olyan közvetlen, emberi kapcsolatom alakult ki, amely túlmutat a korrekt politikai partnerségen.” Hozzáfűzte: szerinte utódja, Bajnai Gordon kormánya jól él a magyar orosz kapcsolatok elmúlt hét évben szerzett értékes politikai örökségével.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Gyurcsány Ferenc magyar miniszterelnökkel és feleségével, Dobrev Klárával nevet az Apró-villa erkélyén, 2006. március 1-én

Ezután Gyurcsány geopolitika fejtegetésbe bocsátkozott, mondván, hogy „ma a világ Európán kívüli három hatalmi központja az Egyesült Államok, Oroszország és Kína. Magyarország számára a szövetséges és barát az Egyesült Államok, de Oroszországgal és Kínával is szoros partneri kapcsolatot kell kiépíteni, akkor is, ha nem mindenben értünk egyet velük, mert ez Magyarország érdeke.”

De visszalépve az időben néhány évet, az első nagy találkozót Putyin kétnapos – 2006 február 28. és március 1. közötti – hivatalos budapesti látogatásán hozták tető alá. Az orosz elnök vizitjét különleges biztonsági intézkedések kísérték, a Magyar Nemzeti Múzeum timpanonján például mesterlövészek ügyeltek Putyin testi épségére.

A látogatás fénypontja az a családias ebéd volt, amire Gyurcsány Ferenc hívta meg az orosz államfőt, Dobrev Klára és Bálint nevű fiuk társaságában az Apró-villában. A Gyurcsány-család négylábú kedvence, Totó kutya is gyorsan belopta magát a mindig szigorú tekintetű Putyin szívébe, hiszen a korabeli fotókon ölbe is vette őt az orosz elnök.

Nem sokkal később, 2006 márciusában, a kampányhajrában Gyurcsány ezt írta a szívélyes légkörű találkozóról: „Munka után sztorizgattunk Putyin elnökkel – mint ahogy ezt teszik mások is –, történeteket mesélve ismerősökről és ismeretlenekről, közel- és régmúltról. A kívülről szigorúnak és keménynek tűnő elnök sok mosollyal, helyenként nevetéssel kísért történetei minket is jól elszórakoztattak. Dolgoztunk is, persze: az illetékes minisztereket a következő hetekben elküldöm Moszkvába, hogy folytassák a tárgyalásokat a gázvezetékről és a logisztikai központ építéséről. Mikor lekísértem és elbúcsúztam tőle, a kézfogást követően gyorsan megölelt, úgy, ahogy ezt az európai politikusok többségével tesszük, hiszen velük évente négyszer, ötször találkozunk. De Putyin elnöknek ez volt az első ilyen gesztusa. Jólesett.”

Vlagyimir Putyin orosz elnök nevet Gyurcsány Ferenc akkori magyar miniszterelnökkel 2006. március 1-jén az Apró-villában

Gyurcsány Vlagyimir Putyinnal való jó kapcsolatát az orosz lapok többsége is kész tényként kezelte.

Az említett 2006-os parlamenti választásokat megelőző, február 28. és március 1. közötti magyarországi Putyin-látogatás kapcsán a Gazprom tulajdonában lévő orosz Izvesztyija napilap Magyar forradalom posztszovjet forgatókönyv szerint című cikkében megjegyezte,

Putyin azért érkezett Budapestre, hogy dollármilliárdos befektetések ígéreteivel segítsen Gyurcsánynak és pártjának a választási kampányban.

A hazugságokkal választást nyert szocialista kormányfő még 2006 nyarán – szocsi látogatását megelőzően – kétszer is egyeztetett Vlagyimir Putyin akkori orosz államfővel.

A Malév orosz privatizációs szerződésének aláírását követően, 2007. március 22-én Vlagyimir Putyin meghívására Moszkvába érkező Gyurcsány útját az orosz sajtó már csak rutinlátogatásként említi. Több médium ekkor már arról cikkezik, hogy az 1956-os forradalom brutális szovjet leverésének árnyékában a magyar–orosz kétoldalú kapcsolatok reneszánszukat élik.

Az orosz sajtó 2009 áprilisában, ha nem is szalagcímekben, de sajnálkozással számolt be Gyurcsány Ferenc bukásáról.

