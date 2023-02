Cikkünk frissül!

Orbán Viktor: Ez rémhírterjesztés

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy rémhírterjesztés, hogy Magyarországon bármilyen ipari beruházás veszélyeztetné a vízkincset. Németország is 14 akkumulátorgyárat építenek majd, míg Lengyelországban épül majd a legnagyobb akkumulátorgyár Európában. Ők tönkre akarják tenni az országokat? – tette fel a kérdést a kormányfő.

Több százezer ember maradhat állás nélkül, ha ebből kimarad Magyarország

Orbán Viktor Szabó Rebeka (Párbeszéd) kérdésére azt válaszolta, Magyarországon minden beruházásnak van egy rendje, így környezeti szabályokat is be kell tartani, ha valaki engedélyt akar kapni. Minden ilyen szabályt az államigazgatásnak be kell tartatnia, és be is tartanak minden beruhzásnál – mondta a kormányfő. Az akkumulátorokat illetően azt mondta, hogy a világ autógyártása átalakul, és az a kérdés, hogy hol fogják gyártani ezeket az autókat.

Ahol felépítik ezeket a gyárakat, ott lesznek a munkahelyek. Ha Magyarország ebbők kimarad, akkor több százezer ember marad állás nélkül.

Kivezették a devizaszerződések többségét

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy 1,1 millió devizaszerződés volt, és ennek jelentős részét kivezették, de ettől még páran maradhattak, és az ő helyzetükről hajlandó érdemi dialógust folytatni.

Orbán Viktor: Ezekre nagyberuházásokra szükség van

Orbán Viktor Toroczkai Lászlónak (Mi Hazánk) azt válaszolta, hogy minden érdemi javaslatot elfogad a végrehajtói rendszer átalakítása ügyében. A külföldi nagyberuházások támogatása nagyságrendekkel kisebb, mint amit a kkv-k megsegítésére fordítunk – mondta a kormányfő. Az érem másik oldala, hogy ilyen beruházásokra szükségünk van, és ezekért nagy verseny van – tette hozzá. A nagy cégek versenyeztetik az országokat, és ez bármilyen ipari beruházásra igaz – mondta.

Az alultőkésített országok szeretnének bevonni minél több beruházást.

Eddig maradhatnak érvényben az élelmiszerár-stopok

A kormányfő arról is beszélt, hogy az a nagy kérdés, hogy meddig lehet fenntartani az árstopok politikáját.

Az infláció elleni lépéseket megtettük, és amint tartósan csökkeni fog a drágulás üteme, akkor ki lehet vezetni az élelmiszerárstopokat.

8 milliárd forintos segítség a boltoknak

Orbán Viktor Lukács László Györgynek (Jobbik) azt válaszolta, az a jó, ha a gazdaság a saját logikája szerint tud működni, de vannak helyzetek, amikor be kell avatkozni. Nem főszabály a beavatkozás politikája, de valamikor be kell avatkozni, minél rosszabb a helyzet, annál célzotabban kell tenni azt – jelentette ki a kormányfő. A miniszterelnök szerint az élelmiszerárstop politikája nem vezett hiányhoz – mondta.

A kisboltok esetében a kormány 8 milliárd forintos működési támogatást ad.

Ennyien fizetnek rezsicsökkentett árat

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy egy értelmes vita nem arról szól, hogy ténykérdésekről beszélünk. A háztartások 67 százaléka az áram, és 78 százaléka a gáz esetéen csak rezsicsökkentett árat fizet. Ez szöges ellentéte annak, amit Ön állít – mondta a kormányfő.

Orbán Viktor: Szociális katasztrófa lenne rezsicsökkentés nélkül

Orbán Viktor Harangozó Gábornak (MSZP) azt válaszolta az élelmiszerárstopról, hogy rezsicsökkentés nélkül sokkal nagyobb lenne az infláció.

Ha nem lenne az átlagfogyasztásig támogatás, akkor több százezer család ment volna tönkre, mert ezek az energiaárak kifizethetetlenek.

Szociális katasztrófa lenne, ha a kormány lemondana a rezsicsökkentés politikájáról. Orbán közölte, hogy a középosztály jelentős része elszegényedne. Nem kritizálni, hanem támogatni kéne a rezsicsökkentést. Amíg az infláció hosszú távon nem kezd csökkenni, addig érvényben marad az élelmiszerárstop – tette hozzá.

A jövőben is lesznek nemzeti konzultációk

Orbán Viktor Bedő Dávidnak (Momentum) azt válaszolta, minden gyermekded kérdés megválaszolására várom az irodámba. A kormányfő arról is beszélt, a nemzeti konzultációban több mint egymillióan vettek részt, és a jövőben is lesznek hasonló konzultációk.

Orbán Viktor: Ha a szankciókat kivezetnék, akkor az infláció legalább a felére csökkenne

Orbán Viktor Aratónak adott válaszában azt mondta, hogy ő már hozzászokott ahhoz, hogyha valami baj történik, akkor a kormányfő a felelős. Teljes tájékozatlanság, hogy a kormány felel az inflációért.

Európa úgy döntött szankciókat vezet be Oroszország ellen, ezért megdrágultak az energiaárak.

Mivel nagy az importkitettség, ezért minket is érintenek a magas árak - tette hozzá. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a magyar kormány jó gazdaságpolitiát folytat, a munkaalapú gazdaságra építenek, mivel egymillióval többen élnek munkából. Jó esély van arra, hogy idén is bővülni fog a gazdaság. Ha a szankciókat kivezetnék, akkor az infláció legalább a felére csökkenne – mondta a kormányfő.

