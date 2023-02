Jeszenszky a Tamba Bay és a The Center for Investigative Reporting közös, 2013-as tényfeltáró írását idézte, amely egyenesen úgy mutatta be a rejtélyes ügyvédet, mint „az adományozás világának vitathatatlan királyát”.

A cikkből az is kiderült, hogy az ötven legbotrányosabb amerikai adománygyűjtő közül 37-et ő képviselt. Copilevitz kiugróan magas haszonkulccsal végzi ezt a tevékenységét, és közreműködését követően az állampolgári adományoknak csak egy töredéke jut el a megcélzott szervezetekhez. A fő adománygyűjtő ügyvédi tevékenységét sztriptízbárok és úgynevezett pornóklubok jogi képviselőjeként kezdte

- írja a Magyar Nemzet.