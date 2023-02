A cég most felbukkant a Nemzeti Információs Központ (NIK) által a parlament nemzetbiztonsági bizottsága számára készített második részjelentésben. A Kapcsolat.hu Nonprofit Kft. ugyanis egyaránt szerződött a Bajnai Gordon volt kormányfő nevével fémjelzett DatAdat-cégcsoporttal, amely a dollárbaloldal egyik fő pénzelosztója volt, és valamelyik baloldali párttal (feltehetően az MSZP-vel) is. Ráadásul a Kapcsolat.hu mögött álló cég nemcsak pénzt kapott, de pénzt is utalt a DatAdat Professional Kft.-nek, néhány más vállalkozáshoz hasonlóan.