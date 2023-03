A magyar rendőrség határozott fellépése, a dollárbaloldal által hazánkba importált erőszakos szélsőbaloldali aktivisták Németországban is felkeltették a közvélemény és az ottani hatóságok figyelmét – írja az Origo.

Ismert, hogy a február közepén Budapesten szervezett lincseléseket végrehajtó baloldali bűnbanda tagjai közül négyet közvetlenül a támadások utáni napokban elfogott és letartóztatott a magyar rendőrség, majd március 15-én két keletnémet városban, Lipcsében és Jénában tartottak razziát több helyszínen a német bűnüldöző szervek: több olyan ismert szélsőbaloldali terroristát kerestek, akik a gyanú szerint részt vettek a budapesti akciókban is.

A német sajtóban több helyen megjelent az is, hogy magyar fővárosban történt szélsőbaloldali támadások feltételezett elkövetőin keresztül a nyomok a Hammerbande nevű militáns szélsőbaloldali csoporthoz és annak egyik vezetőjéhez, a jelenleg is börtönben lévő, Drezdában bíróság elé állított Lina Engelhez vezetnek. Ő a legismertebb német, magukat antifának nevező szélsőbaloldali bűnözők közé tartozik, vőlegényével országos hálózatot épített ki, amely 2015 óta rendszeresen tervezett meg, készített elő és hajtott végre brutális támadásokat politikai ellenfeleikkel szemben. A Pleiteticker nevű portál szerint a budapesti akciókat elkövető csoport hazánkban jelenleg is letartóztatásban lévő vezetője, Tobias Edelhoff közvetlen összeköttetésben áll Lina Engellel, akit több szélsőbaloldali támadásban való részvétellel vádolnak. Az eljárás kulcstanúja szerint Edelhoff is a Hammerbande belső köréhez tartozik.