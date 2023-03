A keserű szájíz nem véletlen, a svéd és finn politikusok megragadnak minden lehetőséget arra, hogy Magyarországot a jogállamiság és a demokrácia megtiprójaként, és (puha) diktatúraként mutassák be, amihez természetesen a média is asszisztál. Ha a témában megkérdeznek valakit Magyarországról, akkor az kizárólag baloldali politikus, vagy a baloldalhoz köthető szervezet, a másik oldalt gyakorlatilag sohasem hallgatják meg. Ez tette a legnagyobb svéd napilap, a Dagens Nyheter is szombati számában, „A svéd NATO-folyamat: Magyarország lesz az új Törökország?” című elemzésében is. Az egyik függetlennek titulált szakértő, akit a cikkben idéznek, a Political Capital elemzője, Berkes Rudolf, aki a lapnak azt nyilatkozta, hogy Magyarország elszigetelődött az Európai Unióban. Szerinte az az érvelés, amivel a ratifikálás elhúzódását magyarázza Budapest – hogy az északi országok kritikusan viszonyulnak Magyarországhoz – igen gyenge és nem állja meg a helyét.

Németh Zsolt, a parlament külügyi bizottságának elnöke, a delegációt tagja már az elmúlt héten Stockholmba érkezett. A TT svéd hírügynökségnek elmondta, hogy Magyarország elkezdte a ratifikációs folyamatot, ami fontos mérföldkő a magyar–svéd kapcsolatban. Hozzátette, hogy őszinte vitát vár a svéd politikusok korábbi, Magyarországot érintő problémáival kapcsolatban, és a jövőben pedig több tiszteletet szeretne a magyarok iránt. Németh kijelentette, hogy a maga részéről igennel kíván szavazni, valamint reményét fejezte ki, hogy a két ország még a júliusi vilniusi NATO csúcs előtt csatlakozni tud, ami egyébként Svédország és Finnország célja is.

A finnországi tárgyalás feltehetően kevésbé fontos Magyarország szempontjából, ugyanakkor a jogállamisági kérdések napirenden tartása tekintetében Svédország sokat tehet, pro és kontra, ugyanis jelenleg Stockholm tölti be az Unió soros elnökségét, így döntő szava van abban, mi és hogyan került a bizottsági ülésekre.