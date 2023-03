Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármesternek az eddigi információink szerint esze ágában sincs visszavonni a korábbi döntést, és a földadót a jövőben is be kívánják szedni, ami a népharagot figyelembe véve botrányos – így kommentálta a Magyar Nemzetnek Benkő Zsolt városi önkormányzati képviselő a hírt, amely szerint már több mint százezren írták alá a földadó elleni petíciót. A politikus, aki egyben a Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület elnöke, kifejtette: számított arra, hogy ha országos petíció indul, akkor sokan csatlakoznak majd a kezdeményezéshez, így annak sikere nem lepi meg. Mint elmondta, a petíciót maga is az elsők között írta alá.

Márki-Zay Péter viszont továbbra is védi a döntést, és azzal mentegetőzik, hogy az adóbevételt szociális célokra fordítják majd. A városvezetés nem is érti, hogy mi a baja a gazdáknak a földadóval

– emelte ki Benkő Zsolt.

Szerinte a földadó főként annak ismeretében felháborító, hogy tavaly történelmi aszály sújtotta az országot, így Hódmezővásárhely térségét is. A kukorica teljes egészében odalett, adott eseten sok millió forintos kárt okozva a gazdáknak, akik így is elég nagy bajban vannak.

Benkő Zsolt szerint Márki-Zay egy szűk réteget büntet az újonnan bevezetett adóval.

– Valószínűleg azért teszi ezt a polgármester, mert úgy gondolhatja, hogy a gazdák nagy része ­amúgy sem rá szavaz. A földadó bevezetése helyett egyszerűbb lett volna néhány látványberuházást felfüggeszteni vagy elhalasztani, és akkor sokkal több pénzt lehetne szociális célokra fordítani.

A földadóból nyolcvanmilliót vár, de a városháza tornyának csinosítgatására csaknem háromszázmillió forintot, a város közepén a régi kemping visszaépítésére pedig négyszázmillió forintot fordított.

Utóbbiba 34 turista jött egész tavaly – fűzte hozzá a fideszes önkormányzati képviselő.

