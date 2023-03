Ráczné Földit Judit a 2021-es előválasztási kampányban kirobbant botrány miatt vált országosan ismertté. A Válasz Online írta meg elsőként, hogy a DK-s képviselő-jelöltnek az előválasztási feddhetetlenségi nyilatkozatban tett állításaival szemben aláírási joga volt egy offshore-helyszínre bejegyzett vállalkozásban, ezen túl a hivatalos szlovák nyilvántartásban ő szerepelt egy Közép-Európában aktív adóparadicsomi vállalkozás képviselőjeként. A Delaware állambeli offshore-helyszínre bejegyzett vállalkozás, a Minos King Global Business LLC. aláírási joggal rendelkező képviselője volt Ráczné, a hivatalos szlovák nyilvántartás szerint egészen 2022 novemberéig. Bár többször is tagadta, hogy köze lenne az offshore-céghez, kiderült, hogy nemcsak a delaware-i társaság képviselőjeként, hanem konkrétan a tulajdonosaként is írt alá dokumentumokat 2021-ben. A DK-s politikus a Válasz Online ellen jó hírnév megsértése miatt pert indított, de jogerősen veszített, azaz már bírósági „papírja” is van arról, hogy offshore lovag.

Nemzetállamok helyett európai egyesült államok

Egy 2021-es posztjában a május 9-i Európa-nap kapcsán Ráczné arról értekezett, hogy a DK-soknak igazán különleges ez a nap, hiszen egyedül ők képviselik Magyarországon az Európai Egyesült Államok eszményét.

„Mi nem a türkökkel és a kipcsakokkal akarunk közösködni. Mi nem keletre tekintünk, ha a magyar jövőt akarjuk látni. Mi nem visszafelé akarunk haladni a történelemben a magányos, és ezért gyenge nemzetállamok felé, hanem előre akarunk menni, mert a jövő előttünk, és nem mögöttünk van.” Az európai bérekről, és egyenlő jogokról szóló fejtegetés végén kijelentette, hogy „ezt az Európát nevezzük mi Európai Egyesült Államoknak, ezért pedig Dobrev Klára vezetésével mindent meg is teszünk.”