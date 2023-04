Kifejtette, hogy a magyar kormány a Vatikán szövetségesének tartja magát az ukrajnai béke sürgetésében is.

Török Csaba szerint Ferenc pápa látogatására szüksége van a magyar katolikus egyháznak és a lakosságnak is annak érdekében, hogy erőt merítsen a jövőt és a hitéletet tekintve is. Az MTI kérdésére hangsúlyozta, hogy II. János Pál 1991-es látogatásához hasonlóan a mostani pápalátogatás is mintegy újraindulásnak számít Krisztusban, amiként azt Ferenc pápa útjának mottója is hirdeti.

Közölte, hogy Ferenc pápa április 28. és 30. közötti, programban gazdag látogatása szervezésekor figyelembe vették, hogy a 86 éves, gyengélkedő egyházfő ne fáradjon el túlzottan.