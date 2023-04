Megdöbbentő videófelvétel került elő Gyöngyösi Mártonról, aki évekkel ezelőtt egy jobbikos lakossági fórumon súlyos antiszemita kijelentéseket tett. A Jobbik jelenlegi elnöke és európai parlamenti képviselője arról beszélt néhány éve, hogy minden izraeli állampolgár nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Szó szerint ezt mondta:

Tehát ez az Izrael, és ennek az Izraelnek minden egyes állampolgára – meggyőződésem szerint – járjon bárhol a világon, nemcsak Magyarországon, ab ovo, tehát már ránézésre és messziről, és anélkül, hogy tudnám, hogy kiről van szó, meggyőződésem szerint nemzetbiztonsági kockázat.

Gyöngyösi tehát elismerte, hogy kifejezetten rasszista alapon, „ránézésre” ítélt el egy egész nemzeti közösséget, annak minden tagját, válogatás nélkül. Ez a náci időket idéző gyűlöletkeltésre alkalmas kijelentés nem meglepő a jobbikos politikustól, hiszen már 2012-ben óriási botrányt okozott, amikor az Országgyűlésben a zsidó képviselők listázását követelte. „Itt lenne az ideje egy ilyen konfliktus kapcsán, hogy felmérjük azt, hogy az itt élő, és különösen a Magyar Országgyűlésben és kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára” – ezekkel a félreérthetetlen szavakkal vázolta a gázai konfliktussal kapcsolatos elképzelését Gyöngyösi Márton, a Jobbik akkori külpolitikai szakértője.

A 2012-es felszólalásból hatalmas botrány lett, hazai és nemzetközi zsidó szervezetek, magyar pártok, közéleti szereplők hangosan tiltakoztak ellene. Gyöngyösi karrierje a Jobbikban azonban ezt követően is felfelé ívelt, meg sem állt Brüsszelig, európai parlamenti képviselő lett, most pedig a párt elnöke.

Egy másik, 2013-as lakossági fórumon egyébként Gyöngyösi odáig ment, hogy a holokauszt áldozatain gúnyolódott, gyakorlatilag relativizálta a tragédiát.

A Wallenberg- és holokauszt-emlékév kapcsán úgy fogalmazott: „Jó példa erre, hogy a tavalyi évben volt egy Wallenberg-emlékév, amiről azt gondolhattuk, december 31-ével véget ér, és nagyot lélegezhetünk, hogy akkor most letudtuk a mea culpázásnak, a lelkiismeret-furdalásnak, meg a miegymásnak a nagy évét, és ezután felszabadultan beléphetünk 2013-ba. De csak lélegzetvételnyi volt az idő, hiszen az Orbán-kormány 2013-ra meghirdette a holokauszt-emlékévet, ami a mai napig tart. Újra szembesülnünk kell valami új intézkedéssel, ami a holokauszt-emlékév keretében zajlik” – mondta felháborodottan a jobbikos politikus.

Ezután Gyöngyösi megkérdezte a jelenlevőktől, van-e a soraikban valaki, aki túlélte a holokausztot. A gúnyos kérdésre egy résztvevő hangosan bekiabálta, hogy „reméljük nincs!” Erre Gyöngyösi úgy reagált: „Nincs? Akkor az az üzenet, hogy nincs, mert akkor ezek a szerencsés emberek lennének… A második csoportban mindannyian a bűnös magyarok táborát gyarapítjuk.” Tehát nem lehet véletlen, hogy a náci háborús bűnösök felkutatására szakosodott Wiesenthal Központ 2012-es összesítésében Gyöngyösit a Jobbikkal együtt a világ hetedik legantiszemitább szereplőjeként tüntették fel.

Mindezek fényében teljesen érthetetlen, hogyan vehetett részt a napokban a budapesti amerikai nagykövet, David Pressman által adott széderesti vacsorán. Heisler András, a Mazsihisz elnöke arról számolt be, hogy csak a helyszínen tudta meg, hogy a Jobbik elnöke is a meghívottak között volt, s hogy az ültetési rend szerint éppen vele szemben kapott helyet. A zsidó vezető azt is hozzátette: nem tartja „hiba nélkülinek”, hogy előzetesen nem kapott tájékoztatást Gyöngyösi részvételéről.

