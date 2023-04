A romák, az LMBTQ-személyek, a zsidó és a migráns közösségek elleni gyűlöletbeszéd elleni küzdelemért is kapott pénzt a Political Capital.

Bőven jutott uniós forrás a Gyurcsány Ferenc egykori SZDSZ-es államtitkára, Horn Gábor által vezetett Republikon Alapítványnak is. Már 2018-ban érkezett EU-s pénz a Republikonhoz a parlamenti választások befolyásolására, akkor 41 millió forintot kaptak. Az Európai Bizottság régi kedvence Hornék alapítványa, amely 2020-ban 46 millió forintot kapott a Europe for Citizens Programme – Operating Grants keretében. A program többek között a baloldali előválasztással is foglalkozott. Az éves beszámolókból kiderül az is, hogy 2021-ben 62 millió forintot nyertek el az Európai Unió költségvetéséből. A múlt évben a Republikon 60 millió forintot kapott az „Európai értékek a tudatos választáshoz” című pályázatra. A projekt nem titkolt célja volt a parlamenti erőviszonyok befolyásolása, hiszen szerintük a magyarországi választások nem csak az ország, hanem az egész térség, sőt az európai politikára is kihathatnak.