Globális energiaválságra figyelmeztetett az orosz diplomata

A globális energiaipar a felelőtlen átpolitizált döntések miatt nehéz helyzetben van, ami válságba torkollhat, az OPEC+ országok termeléscsökkentése a helyzet stabilizálását hivatott elérni - mondta a RIA Novosztyinak Jurij Szentyurin, az orosz külügyminisztérium nagykövete. A diplomata hangsúlyozta, hogy "az olajár-plafon körüli végtelen manipulációk nyilvánvalóan romboló hatásúak, negatívan befolyásolják az iparág befektetési légkörét, és végső soron veszélyeztetik a fogyasztók érdekeit"

Találtak egy 14 éves túlélőt a rakétacsapás után

Egy 14 éves lányt élve mentettek ki a romok alól abból az ötemeletes szlovjanszki épületből, amelyet pénteken ért orosz rakétatámadás. A lány mellett két férfi holttestét is kihozták a romokból – ezzel 15-re nőtt a halottak száma. 24 sérült kapott orvosi ellátást.

Az Ukrán Állami Sürgősségi Szolgálat megerősítette, hogy a mentési műveletek befejeződtek.

Oroszország nagyszabású hadgyakorlatot tart

Az orosz tengerészgyalogság nagyszabású hadgyakorlatot tartott, hogy ellenőrizze csendes-óceáni flottájának harckészültségét. A Nyikolay Vilkov és az Admiral Nevelszkoj partra szállító hajók vettek részt a gyakorlatokon, amelyeket Vlagyivosztok orosz kikötővárostól 160 km-re tartottak – közölte az RTR állami műsorszolgáltató. Az orosz haditengerészet part menti csapatainak legénysége is kivonult a partra, ahol taktikai feladatokat hajtottak végre, például harckocsikat vezettek és fegyvereket lőttek ki.

A gyakorlatokról készült felvételt az orosz állami műsorszolgáltató nyilvánosságra hozta, de annak hitelességét nem erősítették meg független források.

Ukrajna egy nap alatt több mint 45 támadást vert vissza

Ukrajna vasárnap több mint 45 orosz támadást vert vissza – közölte az ország fegyveres erőinek vezérkara. Az ortodox húsvét napján az oroszok legalább 28 légicsapást mértek Ukrajnára, valamint 25 rakétát lőttek ki – áll a napi jelentésben.

Moszkva továbbra is Limanra, Bahmutra, Marinkára és Avdijivkára összpontosítja fő offenzív műveleteit. "Április 16-án az ukrán védelmi erők több mint 45 ellenséges támadást vertek vissza ezeken a területeken a fronton" - közölte a hatóság. Arról nem szól a jelentés, hogy volt-e olyan rakéta, amelyik célba talált, és ha igen, mekkora pusztítást okozott.

Orosz dróntámadás Herszonban

A régió rendőri erői szerint Oroszország drónokkal támadta meg az ukrán rendőrséget Herszonban. Azt mondták, hogy Korabel környékén egy rendőrautót megtámadtak, két rendőr megsérült, az autó pedig megrongálódott, míg Beriszlavban egy rendőr megsérült és szinték autók rongálódtak meg.

Ukrán tisztviselő: Oroszország gyerekeket próbál elvinni a megszállt térségből

Az oroszok gyerekeket próbálnak kivinni a megszállt délkeleti Zaporizzsja városából, azzal a céllal, hogy "megfélemlítsék az embereket" - közölte egy ukrán katonai szóvivő. Olekszij Dmitraskivszkij az ukrán nemzeti tévében nyilatkozott. A Telegramon többen is hasonló állításokat tettek Enerhodarból, a régió egyik városából. Egyesek arról számoltak be, hogy gyerekeket vittek el családjuktól és a Krím-félszigetre vitték őket.

Négy halottja és 10 sebesültje van az ukrán csapásnak

Négy ember meghalt és 10 megsebesült, amikor ukrán találat érte az orosz irányítású donyecki várost, Jaszinuvatát. Gyenyisz Pusilin, a Donyecki Népköztársaság vezetője azt mondta, hogy egy hétéves kislány is van a sebesültek között.

Magyarország nem akadályozza a tranzitot

Mikola Szolszkij ukrán mezőgazdasági miniszter online megbeszélést folytatott Nagy István agrárminiszterrel, miután Magyarország ideiglenes importtilalmat vezetett be az ukrajnai gabonára. Szolszkij szerint Budapest vállalta, hogy nem akadályozza az ukrán gabona tranzitját.

Bulgária az ukrán gabonaimport leállítását fontolgatja

Javor Gecsev Bulgária mezőgazdasági minisztere azt mondta, hogy fontolóra vették, hogy Lengyelország és Magyarország nyomdokaiba lépve leállítják az ukrán gabonaimportot.

Lengyelország és Magyarország is úgy döntött, hogy saját mezőgazdasági ágazata védelme érdekében nem engedi be az ukrán gabonát és egyéb mezőgazdasági termékeket. Döntéseik vitát váltottak ki az Európai Unión belül, az Európai Bizottság szóvivője korábban azt mondta, hogy az "egyoldalú lépések nem elfogadhatóak".

Az orosz inváziót követően a fekete-tengeri kikötők egy részét elzárták a moszkvai csapatok, és a logisztikai szűk keresztmetszetek miatt nagy mennyiségű ukrán termék végül a közép-európai államokban maradt. Ez nagymértékben érintette a helyi gazdálkodók árait és eladásait, mivel az ukrán gabona lényegesen olcsóbb, mint az EU-ban termelt.

Ismét pozíciót kaphat a kirúgott orosz parancsnok

Az amerikai központú Háborúkutató Intézt (Institute for the Study of War - ISW) elemzése szerint Mihail Teplinszkij vezérezredes, az orosz légidesszant erők (VDV) 2023 januárjában elbocsátott parancsnoka nagy valószínűséggel új, fontos szerepet kap az ukrajnai fronton. Egyelőre nem tudni, hogy mi lesz a pozíciója. Teplinszkij újbóli kinevezése valószínűleg azt jelzi, hogy Oroszország a sikertelen téli offenzíva után és egy esetleges jövőbeli ukrán ellentámadás közepette készül átrendezni a magas rangú parancsnokokat – tette hozzá az ISW.

Ukrán és orosz istentisztelet is volt ugyanott

Az ukrán ortodox egyház és a moszkvai patriarchátus húsvéti istentiszteleteket tartott ugyanabban az ikonikus kijevi Pecserszka Lavra barlangkolostorban, de különböző templomokban és különböző időpontokban. A Lavra területének bejáratánál a rendőrség ellenőrizte a látogatók iratait és holmiját, mivel az ukránok és az oroszok által támogatott templomok között nagy a feszültség.

Ez volt az első alkalom, hogy az Ukrajnai Ortodox Egyház húsvéti istentiszteletet tartott ukrán nyelven a Lavrában, Ukrajna legfontosabb ortodox kolostorában. Korábban a Lavra teljes mértékben az orosz kötődésű egyház ellenőrzése alatt állt, amelyet hivatalosan a Moszkvai Patriarchátus Ukrán Ortodox Egyházaként ismernek.

Ukrán hadsereg: kitartunk

Az ukrán és az orosz fegyveres erők rendkívül véres csatákat vívnak a lerombolt keleti Bahmut városában, de a Kijev-barát erők továbbra is kitartanak – közölte az ukrán hadsereg. Oroszország közölte, hogy a légideszant csapatok által támogatott Wagner-zsoldos egységek további két várostömböt foglaltak el.

Légi felvétel az orosz erők által ostromlott kelet-ukrajnai Bahmutról 2023. március 26-án

Fotós: Libkos / Forrás: MTI/AP

Irakba utazik az ukrán külügyminiszter

Ukrajna külügyminisztere első alkalommal látogat Irakba az orosz invázió kezdete óta. Dmytro Kuleba hétfőn száll le Bagdadban, ahol megbeszélést folytat az iraki külügyminiszterrel, valamint Mohamed Shia al-Szudáni miniszterelnökkel – jelentette az AFP hírügynökség.

A látogatásra alig egy héttel azután került sor, hogy az iraki kormányfő telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Irak jó gazdasági kapcsolatokat ápol Kijevvel és Moszkvával, és a háború kitörése óta semleges álláspontot képvisel.

Kimaradt Zelenszkij videója

A háború tavaly februári kitörése óta egy-két rendkívüli alkalolmtól eltekintve minden este/éjjel videóüzenetben szólt az ukránokhoz Volodimir Zelenszkij. Az elnök napi beszéde most ismét elmaradt, legutolsó videója április 16-án reggel 8 órakor került fel az elnöki honlapra. Ebben a háborúról és a húsvét üzenetéről beszélt. Szokatlan módon nem katonai pulóvert vagy pólót, hanem egy hímzett, tradícionális inget viselt.

Magyarország segít

Magyarország területére 2023. április 16-án az ukrán-magyar határszakaszon 4020 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 5142 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett. A beléptetettek közül a rendőrség 42 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást.

Az ukrajnai háború elől 2023. április 16-án 37 ember, köztük 14 gyermek érkezett Budapestre vonattal - közölte a rendőrség.