Egri szín, és kecskeméti „kecsup”

Eger is fontos színhelye Sorosék vidéki terjeszkedésének, a hevesi vármegyeszékhelyen az Egri Szín (egriszin.hu) képviseli a dollármédiát.

Kecskeméten dollármédium szerepét a KecsUP (kecsup.hu) tölti be. A portál jelenlegi kiadóját, az Áramlat Alapítványt 2020 elején jegyezték be és a kuratóriumában a DK-hoz, a Jobbikhoz és az MSZP-hez közeli személyek ülnek. De nemcsak az Áramlat Alapítvány vezetése mutat baloldali koalíciós jelleget, hanem a finanszírozása is. Az elmúlt években a DK, az LMP és a Jobbik alapítványa is támogatta a szervezetet.

Az Áramlat Alapítvány mögött a pártpénzeken túl amerikai dollárok is megjelentek, hiszen már a bejegyzésének évében részesült a Soros-hálózat adományaiból. Az alapítvány 2020-ban 15 ezer dollárt kapott az amerikai spekulánstól, kifejezetten a helyi portál fenntartásának támogatására. A kecsup.hu kiadóját 2021-ben is támogatta a Soros-hálózat. Az Áramlat Alapítvány birosag.hu-ra feltöltött beszámolója alapján 8,4 millió forintot kapott az Open Society Foundations svájci szervezetétől.

Pécsre és Sopronba is gurulnak a dollárok

A Szabad Pécs (szabadpecs.hu) portál kiadója, a Freedom Media PR Kft. már részesült a Soros-hálózat adományaiból. A cég 2020-ban 15 ezer dollárt kapott az amerikai spekulánstól, konkrétan a Szabad Pécs fenntartására.

Az ország nyugati végében is fontosnak tartották Sorosék a média kiépítését.

Az enyugat.hu kiadója a szombathelyi nyugat.hu-t is működtető Nyugat Média és Világháló Egyesület 1999-ben alakult. A szervezet a már említett és többmilliárdos költségvetési csalás vádjával éppen bírósági eljárás alatt álló Czeglédy Csabához köthető. A Soros-alapítvány 2017 és 2020 között összesen 259 ezer dollárral, vagyis nagyjából 100 millió forinttal támogatta a Nyugat Média és Világháló Egyesületet. A fentieken túl az OSF 2020-ban közvetlenül is támogatta az enyugat.hu-t, méghozzá 18 ezer dollárral, ami közel 7 millió forint volt.

Szegedre is megérkeztek a Soros-dollárok, ott a szegeder.hu portált támogatja a spekuláns: ide 2020-ban szintén 18 ezer dollárt folyósított.

Márki-Zay egyik jelöltje volt a frisshírek.hu kiadója

Zalaegerszegen egyelőre csak a gyanúja vetődött fel dollármédia jelenlétének, a 2022-ben létrehozott frisshirek.hu-val kapcsolatban elképzelhető a tengerentúli finanszírozás. A frisshirek.hu mind a 19 vármegyében jelen van helyi honlapok formájában. A hírportál kiadója a zalaegerszegi székhelyű Genesis Médiacsoport Kft.

A céget 2022-ben alapították, a laptulajdonos és felelős kiadó pedig Föőr Gábor, aki több újságíróval együtt Márki-Zay Péter volt baloldali miniszterelnök-jelölt köréhez állt közel, és mint tudjuk, a hódmezővásárhelyi polgármester által vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalom éppen 2022-ben kapott milliárdos nagyságrendű forrásokat az Egyesült Államokból.

