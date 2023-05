A külügyi tárcát Miroslav Wlachovsky kapta, aki korábban Washingtonban szolgált diplomataként, majd Szlovákia londoni nagykövete volt. A védelmi tárca élére Martin Sklenár kerül: ő eddig a védelmi, illetve a külügyminisztériumban dolgozott, előzőleg pedig Szlovákia állandó brüsszeli képviseletén, illetve washingtoni nagykövetségén szolgált. A belügyi tárcát Ivan Samko vezeti majd, aki korábban Mikulás Dzurinda egyik kormányában már betöltötte ezt a posztot, illetve a védelmi tárcát is vezette. A pénzügyminisztérium élére Horváth Mihály, a szlovák központi bank vezető közgazdásza került.

Szlovákiában azután nevezett ki az államfő szakértői kormányt, hogy Eduard Heger ügyvivő kormányfő egy hete felmentését kérte az elnöktől, miután kabinetjének két minisztere - a külügyi és az agrártárca vezetője - is bejelentette távozási szándékát. Eduard Heger december óta ügyvivő kormány élén látta el feladatait, miután kormánya egy ellene - a korábbi kormánykoalícióból kilépett liberálisok által - beadott parlamenti bizalmatlansági szavazáson tavaly megbukott.

A szakértői kormány a tervek szerint a szeptemberre tervezett előrehozott parlamenti választásokig látja majd el feladatait.

Az új kabinet kinevezését korábban több politikai párt is bírálta, köztük a legnagyobb ellenzéki erő, a felméréseket is rendszerint vezető, Robert Fico vezette Irány-Szoicáldemokrácia (Smer-SD) is. Robert Fico a szakértői kormányról azt mondta: tagjait Zuzana Caputová az amerikai nagykövetség "útmutatása" alapján választotta ki, és semmilyen felhatalmazása nincs a választóktól.