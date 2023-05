Az EP költségvetési ellenőrző bizottsága május 15–17. között azért érkezett, hogy az uniós támogatások felhasználását ellenőrizzék. A küldöttség tagjai látogatásuk során találkoztak – többek között – baloldali újságírókkal, a K-Monitor, a Transparency International, a Magyar Helsinki Bizottság, a Korrupciókutató Központ és a Budapest Institute képviselőivel, valamint Karácsony Gergely baloldali főpolgármesterrel is. Az EP-delegáció tagja volt Cseh Katalin, a Momentum európai parlamenti képviselője is, holott új fejlemények láttak napvilágot a Momentum politikusához köthető uniós pályázati pénzek felhasználásával kapcsolatos korrupciós botrányban. Cseh Katalin mellett egy másik magyar tagja is volt a delegációnak a Demokratikus Koalíció politikusa, Rónai Sándor személyében – írja a Magyar Nemzet.