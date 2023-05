A Crevocorp a baloldal 2019-es budapesti választási győzelmei után kapott komolyabb megrendeléseket is a DK által vezetett kerületektől. Így például hétmillió forintért szerződtek a László Imre DK-s polgármester által vezetett újbudai önkormányzattal nyomdai feladatokra, de a Niedermüller Péter által vezetett VII. kerület is több szerződést kötött a vállalkozással. A baloldali vezetésű II. kerületben szintén 7,2 milliós megbízást kaptak, de a Crevocorp készítette Márki-Zay Péter szórólapjait, reklámanyagainak egy részét is az országgyűlési választások alkalmával.