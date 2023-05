A rezsicsökkentés befejezését is előirányozta legfrissebb javaslatcsomagjában az Európai Bizottság (EB), amire Gyürk András, a kormányzó Fidesz európai parlamenti képviselője úgy reagált, hogy ez minden magyar család számára havi 181 ezer forintos emelést jelentene, ezért a felvetést a magyar kormányzat csípőből elutasította. De mit is kért pontosan az EB, mennyi pénzről is van itt szó, és főleg mire is emlékszünk a rezsicsökkentés történetéből?

„A tagállamoknak fel kell számolniuk a hatályban lévő energiatámogatási intézkedéseket 2023 végéig”

– mondta Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos, ami a mi esetünkben praktikusan a rezsicsökkentés felszámolását jelenti.