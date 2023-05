Háború után 2 órája

Rengeteg veszélyes fegyver maradt a civileknél a Balkánon

A volt jugoszláv tagköztársaság lakosainál a 90-es évek háborúi után pisztolyok, puskák és egyéb fegyverek is maradtak, amelyeknek csak egy része van hivatalosan is bejelentve. A szerb államvezetés az iskolai ámokfutás után döntött úgy, hogy moratóriumot vezet be az új engedélyek kiadására.

Fegyveres rendőr a Belgrádtól mintegy 60 kilométerre délre, Mladenovac város közelében található Dubona faluban 2023. május 5-én, egy autós lövöldözést követően Forrás: AFP Fotós: Andrej Isakovic

Több fegyveres ámokfutásra is sor került az elmúlt napokban Szerbiában: az elsőt szerdán egy 13 éves, hetedikes fiú követte el Belgrádban, a másikat pedig csütörtök éjszaka egy 21 éves fiatal, aki automata puskájával lőtt le többeket Mladenovacnál.

A merényletek azonban nem új keletű problémák. Korábban is voltak már ilyen típusú vérengzések a balkáni országokban. A legsúlyosabb eset tíz évvel ezelőtt történt a szerbiai Velika Ivancsa faluban, Belgrád közelében. 2013. április 9-én reggel 13 embert ölt meg hidegvérrel a 60 éves Ljubisa Bogdanovics. Az áldozatok közül többekkel rokoni kapcsolatban állt, a legfiatalabb elhunyt egy kétéves gyermek volt. Szerbia mellett a térség más országaiban is előfordultak korábban hasonló incidensek. Az események ismét felhívják a figyelmet arra a tényre, amelyet már korábban is mindenki tudott Szerbiában: rengeteg fegyver maradt a lakosságnál a 90-es évek testvérháborúi után. A hivatalosan bejegyzett fegyverek számáról Alekszandar Vucsics szerb államfő is beszámolt a szerdai mészárlást követő sajtótájékoztatóján. ismertette, az országban 765 665 fegyver van, ezek közül 232 310 pisztoly és revolver, 361 716 vadászpuska és 64 658 sportlövészetre használt fegyver. Ez azt jelenti, hogy hivatalosan is minden kilencedik lakosra jut egy lőfegyver az országban, ehhez jönnek még hozzá azonban a törvénytelenül tartott fegyverek. A szerdai iskolai lövöldözésre reagálva, államfői javaslatra, a szerb kormány kétéves időszakra moratórium bevezetését javasolta az új fegyvertartási engedélyek kiadására vonatkozóan. Emellett arról is döntöttek, hogy a következő három hónapon belül felülvizsgálják az összes már kiadott engedélyt, fél éven belül pedig ellenőrzik a fegyvertartásra jogosult személyeket. Azt nézik meg, hogy miként tartják a fegyvereiket. A kabinet arról is döntött, hogy a következő negyedévben átvizsgálják az összes Szerbia területén lévő lőteret, a hangsúlyt ez esetben arra fektetik, hogy teljes mértékben megakadályozzák, hogy a kiskorúak bármilyen módon is bejussanak ezekre a helyszínekre. Mostani döntés még, hogy büntetőjogi felelősségre vonnák azokat, akik kiskorúaknak fegyverhasználatot tanítanak.

A Magyar Nemzet teljes cikkét itt olvashatja el.

