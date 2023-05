A milliárdos spekuláns és – az Euronews friss cikkét idézve – „az amerikai kormány által finanszírozott, de függetlenül működő” Freedom House minden évben közzéteszi jelentését a „demokrácia helyzetéről”. Az objektívnek és elfogulatlannak semmiképpen sem nevezhető jelentés közvetett támogatói között nemcsak a magyar kormányt rendszeresen kritizáló „filantróp”, hanem a baloldali, háborúpárti washingtoni kormányzat is feltűnik – olvasható az Alapjogokért Központ oldalán.

Forrás: Alapjogokért Központ

Közölték: az idei, Magyarországot is értékelő anyaguk esetében a szokásosnál is jobban kilóg a lóláb. A szervezet „mélyen eltorzítottnak” nevezi a tavalyi országgyűlési választásokat – a Fidesz–KDNP sorozatban negyedik kétharmados választói felhatalmazása nem meglepő, hogy ellenérzést vált ki bennük. A jelentés arról is tájékoztatja olvasóját, hogy „Magyarország folyamatos autokratizálódása miatt az éves visszaesés tekintetében Oroszország után a második helyen áll.” Vajon mi okozhatja hazánk liberális megítélésének „drasztikus” romlását?