Ma délután háromkor EP-vita lesz a hazai jogállamisági helyzetről és ennek margóján arról, hogy az EP el kívánja venni hazánktól a Tanács soros elnökségének jogát”

– ismertette a legfrissebb terveket Kovács.

Szerinte ezzel szintet lépett a zsarolás az EP részéről:

elsőként politikai-jogi eszközökkel éltek, aztán következett a pénzügyi, majd végül a háborús zsarolás egy újabb szintje a nyomásgyakorlásnak.

Kovács úgy látja, a brüsszeli támadások intenzitásának növekedésének oka az, hogy alig „egy év van hátra a mostani ciklusból, ezért ez már a jövő évi EP választások kampányának része. Az európai és a globális baloldal nem áll túl jól.” Ennek jele, hogy „súlyos vereséget mértek a konzervatívok a spanyol regionális választásokon a szocialistákra, elbukott az óceán túloldaláról vezérelt liberális ellenzék Törökországban és az USA-ban rekordmélységben van Joe Biden támogatottsága.”

Kovács a sajtótájékoztatón emlékeztetett, Magyarország 2024 második félévében tölti be a Tanács soros elnöki tisztségét, és „ez egy kulcsfontosságú időszak lesz az EU életében”, ugyanis a jövő év első felében tartandó EP választásokat követően az év második felében alakul meg az új összetételű Európai Bizottság.

Magyarország az EU-elnökség időtartama alatt érdemben befolyásolhatja az európai politika alakulását, ezért Brüsszelben attól félnek, hogy a háborúpárti, migrációpárti, LMBTQ-párti uniós fősodorral szemben hazánk kiáll majd az EU alapító atyáinak értékei, a konzervatív-kereszténydemokrata értékek mellett

– értékelt Kovács Attila.

Márpedig szerinte Magyarország üzenete egyértelmű: ahogyan a miniszterelnök is fogalmazott nemrégiben az Alapjogokért Központ szervezte CPACHungary konferencián: No migration! No gender! No war!, azaz nem a migrációra, nem a genderpropagandára, és nem a háborúra.