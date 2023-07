Korrupció gyanú 42 perce

Elegük van Ursula von der Leyenből Brüsszelben is

A számos botrányáról is ismert Ursula von der Leyenről most azt beszélik, hogy még saját politikustársai, az Európai Bizottság biztosai is rossz véleménnyel vannak róla katasztrofális vezetési stílusa és átláthatatlan döntései miatt. Az EB-elnök egyébként is botrányt botrányra halmoz, az Origo összeszedte a legfőbb ügyeit.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és férje Heiko von der Leyen Forrás: MTI/EPA Fotó: Ronald Wittek

Menekülnek az Európai Bizottság (EB) elnöke elől saját politikustársai, az EB biztosai, írja a Politico. A brüsszeli portál információi szerint már Brüsszelben is egyre többen zúgolódnak Ursula von der Leyen kétes ügyei miatt, és kritizálják vezetési stílusát.

Többen azt is nehezményezik a biztosok közül, hogy Von der Leyen kihagyja őket a döntéshozatali folyamatokból, csak saját tanácsadóival, szűk körben egyeztetve hozza meg a döntéseket, kihagyva ezekből a többi biztost, kínos helyzetbe hozva ezzel őket. Mindez ráadásul az EB-elnök korábbi botrányai, az egyszemélyben letárgyalt vakcinaszerződések, az azokról szóló „eltűnt” sms-ek, az akadozó EU-s kifizetések és a meglehetősen szélsőséges migránspárti nyilatkozatai miatt is egyre vállalhatatlanabb a munkatársainak. Von der Leyen elnöksége alatt gyakorlatilag csőd szélére került az Európai unió. Gyanús vakcina-szerződések, „eltűnt” sms-ek Nem csoda tehát, hogy zúgolódnak Ursula von der Leyen munkatársai, hiszen már a koronavírus-járvány idején, a vakcinabeszerzések körül is aggályosan viselkedett az EB-elnök. Ahogy arról korábban az Origo beszámolt, Ursula von der Leyen 2021 márciusában tárgyalásokat folytatott a Pfizer főnökével hatalmas mennyiségű koronavírus elleni oltóanyag beszerzéséről. A bizottság elnöke azonban gyakorlatilag SMS-ekben egyezett meg a Pfizer vezetőjével, Bourlával legalább 900 millió, legfeljebb 1,8 milliárd adag vakcina beszerzéséről 35 milliárd euróért, adagonként nagyjából 19 euróért. Ez irreálisan magas szám, hiszen az EU teljes lakossága kevesebb mint 450 millió, vagyis minden lakosra jutott opcionálisan négy vakcina úgy, hogy más gyártókkal is voltak megállapodások, ráadásul ekkor még 18 év alattiakat nem is oltottak. A 19,5 eurós ár szintén elképesztően drága, hiszen az önköltségi ár még a Pfizer szerint is csak 5,9 euró volt. A mintegy 35 milliárd dolláros üzlet ügyében vizsgálat is indult, de az Európai bizottság nem találta meg az Ursula von der Leyen és a Pfrizer gyógyszeripari óriáscég főnöke között váltott sms-eket – állt az uniós ügyvezető az uniós ombudsmannak címzett, 2022. Június 29-én közzétett levelében. A részletekről Von der Leyen azóta sem hajlandó információt adni, az átláthatóság hiánya miatt pedig felmerülhet, hogy az EU multinacionális cégek zsebében van. Ráadásul már a korábbi megállapodást is Ursula von der Leyen kötötte meg, 2020 augusztusa és novembere között, ami után férjét, Heiko von der Leyent váratlanul kinevezték a sejt-és génterápiákra szakosodott Orgenesis amerika biofarmakon vállalat orvosi igazgatójának – a cég a Pfizerhez tartozik. A cikk folytatása az Origo oldalán érhető el!

