Ebbe a sorba illeszkedik tehát az EzaLényeg-médiabirodalom is. A 2022-es kampányév rendkívül jövedelmezőnek bizonyult a kiadó, az Oraculum 2020 Kft. számára, ugyanis éves összevetésben csaknem megháromszorozták amúgy sem alacsony bevételeiket. A 2021-es 667,1 millióhoz képest tavaly a nettó 1,8 milliárdot is meghaladták az EzaLényeg kiadójának értékesítésből származó bevételei. A NIK tájékoztatása szerint ezzel az összeggel nagyjából azonos nagyságrendű utalások érkeztek Páva cégéhez az amerikai Action for Democracy-tól, és a vele azonos célokkal működő svájci alapítványtól. Mindezt úgy érték el, hogy mindösszesen két munkavállaló dolgozott a cégnél, egy munkavállalóra tehát nagyjából 900 millió forintnyi bevétel jutott.