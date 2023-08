A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a dollármédia finanszírozása a jövőben is biztosított lesz ugyan, de a hálózat részeként működő ügynökeik a háttérben maradnak majd. Könnyen összerakható, hogy az újfajta működés új embereket is igényel, így belefér, hogy többen is távozzanak a dollármédiából, adott esetben ebbe a szerkesztőségeknek nem is valószínű, hogy van beleszólásuk.