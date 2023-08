A kiértékelés jelenleg is zajlik, előzetes becslések alapján Szarvastól 11 kilométerre volt a földrengés epicentruma. A földrengés magnitúdója kezdeti becslés alapján 4.0 volt, így a lakosság széles körben érezhette – adta hírül a beol.hu.

Eddig Mezőtúr, Békéscsaba, Szarvas, Lakitelek, Békésszentandrás, Kondoros, Öcsöd, Gyomaendrőd, Doboz, Gádoros, Hódmezővásárhely, Kecskemét településekről érkeztek bejelentések az obszervatóriumunkba.

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság arról tájékoztatta a beol.hu hírportált, hogy Szarvas, Kardos és Csabacsűd környékéről érkeztek hozzájuk bejelentések a történtekről, de károkról senki nem számolt be.

A földrengést a megye több helyén is érezték. Egy békéscsabai hölgy arról számolt be, hogy három rengést éreztek a negyedik emeleten, az egész talán 15 másodpercig tarthatott, mintha az ágyat megrángatták volna, illetve a nyitott ablak elkezdett becsukódni. Békéscsaba belvárosában is érezték a rengést:

ijesztő morajlás kíséretében mozdult meg a kanapé és a virágtartó állvány.

Bakulya Mihály, a beol.hu munkatársa Szarvasról arról számolt be, hogy a városban az említett időpontban 2-3 perc eltéréssel kétszer is megmozdult a föld. Pár másodpercig tartott a jelenség mindkét esetben, növekvő intenzitással, félelmetes zajok közepette. Rögtön lehetett érezni, hogy ez csakis földrengés lehet. Hanghatásként morajlás volt érzékelhető.

Ezt a szombatot se így képzeltem el délelőtt, hazatérve a piacról, Orosháza belvárosában. A hőségből behúzódva a nappaliba, leülve a kanapéra, megint megmozdult minden a szobában. Összeugrott a gyomrom – földrengés Orosházán, 2023. augusztus 19-én, 11 óra után

– írta Bakulya Mihály.